Comerciantes de la Alameda Central bloquean Eje Central; piden espacios para vender

Comerciantes de la Alameda Central realizaron un bloqueo sobre Eje Central y la Avenida Juárez, para exigir al Gobierno de la Ciudad de México que les permitan vender sus productos, al argumentar que así solventan sus gastos.

El pasado 26 de enero, el secretario de Gobierno, César Cravioto, comentó que solo se autorizaría permiso para que 100 comerciantes puedan laborar en la Alameda Central y Bellas Artes.

Además, explicó a La Razón que el espacio de venta sería rotativo, es decir, que en días específicos un grupo de personas pueda vender y al siguiente día otro, o bien, reubicarlos.

#PrecauciónVial | Manifestantes cierran la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Francisco I. Madero. #AlternativaVIal Isabel la Católica. pic.twitter.com/LYQtmJVsVT — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 17, 2025

Cravioto pidió que se respeten los acuerdos para disminuir el número de comerciantes, pues al no cuidar el espacio los capitalinos optarían por dejar de visitar el lugar.

“Ellos quieren desbordar de comerciantes y nuestro trabajo es que no suceda ; hubo otra vez un poco de jaloneo, afortunadamente no pasó a mayores, pero nuestra insistencia es no prohibir todo el comercio, pero que sea responsable, la Alameda no es para los comerciantes, es para todos los habitantes”, expuso en entrevista con medios.

¿Cuándo comenzó la regularización de comerciantes?

El 19 de diciembre de 2024 el titular de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, así como el secretario de Gobierno, César Cravioto, encabezaron el operativo “Orden y Seguridad”, en el que retiraron a los vendedores de Bellas Artes.

Para el 23 de diciembre, Cravioto informó que se logró disminuir una tercera parte de los vendedores ambulantes de la Alameda Central, donde había alrededor de 450 comerciantes, y aseguró que mantuvo diálogo con ellos, así como colectivos feministas.

Comerciantes defienden a mujer tras ser acosada

Alrededor de las 19:00 horas de este lunes se registró un enfrentamiento entre vendedores ambulantes y un presunto acosador; según los primeros informes, el hombre hostigaba a una mujer, por lo que los comerciantes intervinieron para defenderla.

Después de los hechos, el sujeto sufrió una convulsión, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica.

