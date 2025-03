Inaugura Clara Brugada Feria Nacional de Empleo para las Mujeres en el Monumento a la Revolución

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, participó en la inauguración de la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres, organizado conjuntamente por el Gobierno federal, y en donde se ofrecen más de 4 mil 200 vacantes a las mujeres que viven y transitan por la Ciudad de México, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

En el Monumento a la Revolución, y ante el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Marath Bolaños, la mandataria dijo que el objetivo de su administración es romper las barreras históricas que han relegado a las mujeres y una de las formas es a través del fortalecimiento de la autonomía económica, a través de acciones como esta feria, por lo que agradeció a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México, dependencia a cargo del evento.

“No hay mejor política social que la política laboral. No hay mejor programa social que tener un empleo. Y no hay liberación de las mujeres si no se logra autonomía económica con un empleo”, remarcó.

Clara Brugada recordó que en México, durante el sexenio pasado, 5 millones de personas salieron de la pobreza gracias a la generación de empleos y al aumento del salario mínimo, políticas impulsadas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habrá aún más apoyo para las mujeres.

En el caso de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno destacó la creación del Sistema Público de Cuidados como otra política pública que impulsará el desarrollo de las mujeres al liberarlas de esta labor que históricamente se les ha impuesto. Para ello, en su administración se van a construir 300 centros de cuidado y desarrollo infantil, casas de día para adultos mayores, espacios de rehabilitación para personas con discapacidad, lavanderías públicas gratuitas y comedores que se ubicarán principalmente en las 100 Utopías que se edificarán.

La mandataria convocó a las mujeres a asistir a la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres que estará hoy y mañana, de 9:00 a 15:00 horas, en el Monumento a la Revolución, con vacantes en diversos giros, tanto en empresas como en instituciones gubernamentales.

“Aquí hay 100 empresas, con más de cuatro mil empleos; buenos empleos, dignos, que las están esperando, para que las mujeres de la Ciudad de México pasen de la informalidad a la formalidad, o para que encuentren un empleo”, dijo.

Por su parte, el titular de la STPS, Marath Bolaños López, destacó que hay un ambiente económico muy importante y propicio que ha permitido tener niveles de empleo históricos a nivel nacional, con 22 millones 400 mil personas registradas en un empleo formal.

“Hoy vamos a dar un impulso muy importante para que las mujeres que estén interesadas en encontrar un trabajo lo puedan hacer a través de las ferias que están instaladas en todo el país”, comentó.

Bolaños López resaltó que el Servicio Nacional de Empleo atendió en seis años del gobierno del expresidente López Obrador a 14 millones de personas buscadoras de trabajo y ahora se da un impulso muy importante para mejorar los servicios, ampliarlos y lograr la inclusión laboral de las mujeres, quienes tienen mayores dificultades para encontrar un empleo.

En su mensaje, la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Inés González Nicolás, aseguró que esta feria se suma a las acciones afirmativas para disminuir la brecha de género en el mercado laboral capitalino.

“De acuerdo con el INEGI, las mujeres trabajadoras en nuestra ciudad representan 47.7 por ciento de la población ocupada, tenemos una brecha de 6 por ciento con diferencia de los hombres, y por ello hemos realizado esta feria y vamos a seguir con otras más, para ofrecer mejores oportunidades a mujeres que desean insertarse en el mundo laboral”, expuso.

El trabajo remunerado es un derecho para que las mujeres desarrollen sus capacidades técnicas, aumenten su experiencia y mejoren sus trayectorias laborales, con lo que tendrán “certeza y seguridad en el presente y en el futuro”, concluyó Inés González.

