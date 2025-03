Blindadas, las corridas sin violencia: Morena

El diputado local de Morena, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, afirmó que el dictamen para las corridas de toros sin sangre está blindado y descartó que este modelo afecte empleos o a la derrama económica, por lo que, aseguró, será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Durante la conferencia llamada La Chilanguera, el legislador capitalino explicó que, una vez que se publique el dictamen, los responsables de los eventos de tauromaquia deberán llevar a cabo un reglamento para el nuevo modelo de esta práctica.

“Que quede la certeza absoluta de que la ley que aprobamos va a ser publicada. En la misma ley viene el transitorio de los 210 días que va a permitir al Gobierno y a los diferentes actores, sobre todo de la tauromaquia, que definan un nuevo modelo y se plasmará en el reglamento correspondiente y en ese reglamento vendrá la especificidad del detalle que tiene que ver con la nueva práctica de la tauromaquia. Está blindado”, dijo.

El Dato: En 2016, los legisladores capitalinos presentaron la primera iniciativa para prohibir en su totalidad las corridas de toros con violencia en la Ciudad de México

Esto, porque el pasado 18 de marzo, el Congreso de la Ciudad de México avaló con 61 votos a favor y uno en contra, el dictamen para que en la capital este espectáculo se lleve a cabo sin violencia en contra de las reses.

Entre las medidas establecidas están que los animales no pueden ser heridos ni muertos durante ni después de la corrida, una participación de sólo 15 minutos por animal, los toreros tienen prohibido usar objetos punzocortantes, las reses deberán tener los cuernos protegidos, entre otras.

Romo de Vivar Guerra consideró que la propuesta de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, es innovadora y permite mantener la tradición taurina y garantizar la protección animal como lo establecen las constituciones local y federal.

“Este nuevo modelo hace que se preserve la cultura, la identidad de algunas personas sobre las tradiciones, pero que se elimine por completo y erradique en la ciudad todo tipo de violencia y crueldad hacia los seres sintientes. Esto es un logro de las fuerzas progresistas de la ciudad y del país, porque nos permitimos romper el paradigma.

“Toda arte, toda cultura, toda tradición que practique y fomente la violencia se va a ir erradicando poco a poco, es parte de la evolución”, mencionó.

En redes sociales, comunicadores han criticado la propuesta de regulación de la tauromaquia en la capital y han asegurado que, con ésta, al menos 150 mil empleos están en riesgo.

Al respecto, Romo de Vivar Guerra rechazó que haya una pérdida de trabajos y consideró que, por ejemplo, la Plaza de Toros también se adaptará al nuevo modelo de corridas de toros.

“Hay quien dice por ahí, los fariseos de la derecha, que se perdieron 150 mil empleos, perdón, es una burla, es más, en el parlamento abierto entrevistamos a los comerciantes de la Plaza de Toros y lo primero que nos dijeron es que hay más empleos y derrama económica con el nuevo modelo de la Plaza de Toros que es un centro de espectáculos públicos, en donde se puede ver a Alejandro Fernández, a Nodal, a Intocable, juegos de tenis y otras actividades.

55 por ciento de capitalinos se opone a las corridas con regulaciones

61 votos de legisladores avalaron el dictamen sobre la tauromaquia

“La Plaza de Toros se seguirá llamando así, pero también tendrá que migrar a un centro de espectáculos como hoy ya lo están haciendo los dueños. No se han perdidos empleos”, dijo.

De acuerdo con una encuesta de Enkoll a 598 capitalinos, 66 por ciento consideró que las corridas de toros deben prohibirse y 55 por ciento afirmó estar en desacuerdo en que estos espectáculos tengan algunas regulaciones.

Al respecto, el pasado 19 de marzo, integrante del Comité de Tauromaquia Mexicana, Salvador Arias, afirmó en entrevista con Javier Solórzano, para La Razón YouTube, que el gremio taurino irá a los tribunales para oponerse al nuevo modelo de tauromaquia.

El también litigante afirmó que la regulación a la tauromaquia impulsa la prohibición de la fiesta brava en la capital, ya que, consideró, no es factible ni para aficionados, ganaderos, inversionistas, entre otros.

“El espectáculo no tiene viabilidad alguna, yo estoy claro que ningún empresario taurino va dar su dinero para ofrecer un espectáculo ya no de media hora sino de 45 minutos, pero con muchas complicaciones, que no tiene nada que ver con el espectáculo taurino.

“Me queda claro que nadie va a asistir a una corrida de este tipo y, evidentemente, no es un espectáculo que pueda generar una afición nueva y distinta; si no le gusta la tauromaquia, no va a ir.

“Es un despropósito total que tendremos que combatir en tribunales”, mencionó.