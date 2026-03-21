Caen 13 revendedores afuera de concierto ‘Love Dance 90s’ en Arena CDMX

Durante el concierto “Love Dance 90’s México”, celebrado el viernes 20 de marzo en la Arena Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 13 personas presuntamente dedicadas a la reventa de boletos.

El operativo se implementó como parte del dispositivo de seguridad para garantizar el orden y la integridad de los asistentes.

De acuerdo con las autoridades, policías realizaron patrullajes preventivos en las inmediaciones del recinto, ubicando a cuatro mujeres y nueve hombres que, al parecer, ofrecían entradas a precios superiores a los establecidos en taquilla o posiblemente falsificadas.

Los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con 13 boletos recuperados, fueron puestos a disposición del Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

Tras un cruce de información, se identificó que dos de las personas arrestadas cuentan con antecedentes por reventa en eventos masivos previos, lo que refuerza la acción preventiva de la SSC.

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Durante el desarrollo del operativo, los uniformados mantuvieron presencia constante hasta la conclusión del evento y el desfogue completo del público, mientras que personal de la Secretaría de Movilidad y Tránsito colaboró en agilizar la circulación vehicular en las avenidas aledañas al recinto.

Autoridades capitalinas subrayaron que la reventa de boletos es un delito sancionable, y que estos operativos buscan proteger tanto a los asistentes como a los artistas y organizadores, evitando fraudes y alteraciones al orden público.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a adquirir entradas únicamente a través de canales oficiales, para prevenir incidentes y garantizar el acceso seguro a los espectáculos.

El dispositivo de seguridad forma parte de una estrategia más amplia de la SSC para supervisar eventos masivos en la Ciudad de México, donde se combina vigilancia, patrullaje y coordinación con las autoridades judiciales, con el objetivo de garantizar que conciertos, ferias y espectáculos se realicen sin contratiempos ni afectaciones a la población.

Con estas acciones, la SSC refuerza su compromiso de mantener un entorno seguro para los asistentes y desalentar prácticas de reventa que afectan tanto la economía de los usuarios como la organización de eventos culturales y musicales en la capital del país.

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MSL