CDMX registra microsismo magnitud 2.3 con epicentro en la alcaldía Iztapalapa

Dos microsismos se registraron minutos antes de las 19:00 horas de este sábado al oriente de la Ciudad de México, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 18:50 horas de este 21 de marzo y su epicentro fue en la alcaldía Iztapalapa; el segundo se registró en el mismo punto aproximadamente 30 segundos después, a las 18:51 horas.

Ambos, con profundidad de 3 kilómetros, ocurrieron en inmediaciones de la calle Primera Cerrada de los Reyes, en la colonia San Lucas, a unos 200 metros de la Calzada Ermita Iztapalapa.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. IZTAPALAPA, CDMX 21/03/26 18:51:15 Lat 19.35 Lon -99.09 Pf 3 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 22, 2026

Sin afectaciones tras microsismos con epicentro en Iztapalapa

En tanto, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) informó que el microsismo fue perceptible en algunos puntos de la capital.

“Recordamos a la ciudadanía que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es dentro de la Ciudad de México”, señaló el C5 en la red social X.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales o personas afectadas , y el coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, aseguró que monitorean cualquier reporte al 911.

En 2026, suman 18 microsismos registrados en CDMX

De acuerdo con el catálogo de sismos de la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano, se han registrado al menos 18 microsismos desde el 1 de enero hasta este 21 de marzo, la mayoría en la alcaldía Iztapalapa .

Álvaro Obregón

Magnitud 1.9, 25 de febrero de 2026

Magnitud 2.3, 27 de febrero de 2026

Magnitud 2.3, 13 de marzo de 2026

Benito Juárez

Magnitud 1.1, 14 de marzo de 2026

Cuajimalpa

Magnitud 2.3, 25 de febrero de 2026

Iztapalapa

Magnitud 2.3, 18 de marzo de 2026

Magnitud 2.0, 18 de marzo de 2026

Magnitud 2.5, 18 de marzo de 2026

Magnitud 2.0, 18 de marzo de 2026

Magnitud 2.0, 18 de marzo de 2026

Magnitud 1.9, 18 de marzo de 2026

Magnitud 1.6, 21 de marzo de 2026

Magnitud 2.3, 21 de marzo de 2026

Tlalpan

Magnitud 1.9, 18 de marzo de 2026

Tláhuac

Magnitud 2.3, 19 de marzo de 2026

Venustiano Carranza

Magnitud 1.7, 18 de marzo de 2026

Magnitud 1.7, 18 de marzo de 2026

Magnitud 1.6, 18 de marzo de 2026

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cehr