Pulquerías El Ombligo del Maguey y La Frida cierran tras suspensiones en CDMX

Gremio pulquero confirmó que al menos dos negocios no abrirán sus puertas tras suspensiones.

No hay figura para reconocer a pulquerías

Representantes pulqueros afirmaron que mientras algunas pulquerías cerradas por autoridades de la Ciudad de México negocian su apertura, El Ombligo del Maguey y La Frida anunciaron que no abrirán más.

César Ponce, dueño de la pulquería La Canica, en la alcaldía Cuauhtémoc, informó en conferencia que estos dos establecimientos le confirmaron cerrarán definitivamente sus puertas, luego de haber sido suspendidas por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

“Ya no va a abrir [El Ombligo del Maguey]. Él dueño está citado ante el Invea, pero ya no va a ir porque ya no tiene recursos para ir, también deben tener en cuenta que las pulquerías vamos al día, aparte nuestro producto es perecedero”, mencionó.

Gremio pulquero denuncia cierre de una decena de negocios

El anuncio se da luego de que el gremio pulquero denunció ayer, 25 de marzo, el cierre de al menos una decena de negocios de este tipo por parte de las autoridades capitalinas.

De acuerdo con César Ponce, quien es también integrante de la Asociación Nacional de las Pulquerías Tradicionales, y con el promotor de esta bebida, Manuel Amador, existen vacíos legales que han provocado que las pulquerías afronten una nueva situación que, consideraron, atenta en su contra.

Esto, porque en la ley no hay una figura para reconocer a la pulquería, por lo cual, no hay permisos de operación para un negocio de este tipo y aquellos que lo tienen es porque cuentan con uno, que sí los reconocía, expedido hasta hace 30 años.

Por lo anterior, el pasado martes tras una reunión con autoridades del Invea y de la Secretaría de Gobierno, los pulqueros llegaron a diversos acuerdos, entre ellos que las pulquerías tengan un reconocimiento legal y a éste sólo puedan acceder aquellas que son tradicionales, es decir, que sólo venden pulque y curados.

▶️#VIDEO | Manuel Valdovino, promotor del pulque como patrimonio cultural, pide a las autoridades que se respeto lo establecido en la Gaceta Oficial de la #CDMX.



