Madre de Monserrat Uribe pide reiniciar la investigación del caso

Jaqueline Palmeros, quien encontró restos óseos de su hija Jael Monserrat Uribe Palmeros después de cuatro años y medio de su desaparición, exigió reponer el juicio con perspectiva de género, pues, denunció, que el proceso llevado a cabo no hubo tal, se les revictimizó y hubo presuntos actos de corrupción.

Ayer, afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo la audiencia de alegatos por la sentencia absolutoria dictada en julio de 2024 emitida por la jueza Belem Bolaños que dejó libres a Miguel “N” y Adriana “N”, detenidos en 2023 por su presunta responsabilidad en la desaparición de Monserrat Uribe, la madre de ésta pidió un nuevo proceso.

“Vine a exigir por la posibilidad de que se pueda reponer el juicio con perspectiva de género, ya que mi hija y yo fuimos revictimizadas, no existió la perspectiva de género y también hubo corrupción.Ehortamos a que se vuelva a retomar un nuevo juicio con una perspectiva de género y con otra jueza”, dijo a La Razón previo a la audiencia.

TE RECOMENDAMOS: Van cuatro contingencias Vive Valle de México un sucio año

El Dato: Entre el 7 y 29 de enero, Jaqueline Palmeros encabezó, junto con 150 personas, una jornada en el Llano de Vidrio, en el Ajusco, para buscar más restos de su hija.

Luego del encuentro en el recinto judicial, la madre buscadora explicó que su defensa solicitó el iniciar una nueva carpeta de investigación para cambiar el delito de desaparición cometida por particulares, al mismo ilícito, pero con agravantes.

Esto, porque Jaqueline Palmeros consideró que pudiera haber dos personas más involucradas en la desaparición de su hija, por lo que las agravantes corresponderían a los delitos de asociación delictuosa y feminicidio. En 72 horas las autoridades notificarán si procede o no la solicitud.

“Exhorto a las autoridades a que pongan suma atención a los alegatos aclaratorios, hago un llamado al presidente magistrado (Rafael Guerra), a prestar puntual atención no sólo en el caso de Monse, sino en todos los casos de desaparición, porque en su mayoría han salido absueltos.

“Le pregunto a las autoridades: ¿qué está pasando? Me hacen pensar que todavía no tienen los conocimientos para llevar un buen juicio por el delito de desaparición, no entiendo cómo el Poder Judicial sigue siendo tan ineficiente. Ahora me queda confiar en el magistrado, pero es muy claro que la jueza Bolaños no aplicó la perspectiva de género, así que si no se repone el juicio será una prueba de total impunidad”, sostuvo.

Jael Monserrat desapareció el 24 de julio de 2020, tenía 21 años y dos hijos cuando fue vista por última vez en el cruce de Eje 5 y La Viga, colonia Apatlaco, en la alcaldía Iztapalapa. Su madre formó el colectivo Una Luz en el Camino para buscarla y ayudar a otras familias a encontrar a sus desaparecidos.

En noviembre de 2024, Jaqueline Palmeros y otras activistas organizaron la Cuarta Brigada Regional Ajusco, en la que hallaron restos óseos. El 17 de enero de 2025, la fiscala local, Bertha María Alcalde Luján, informó a la familia de Jael Monserrat que lo hallado era 99.9 por ciento compatible con el ADN de la familia.

La madre de la víctima expresó ayer que no había sabido nada de Miguel “N” y Adriana “N” desde julio del año pasado, hasta esta audiencia que, mencionó, llevó de manera imparcial el magistrado. Platicó que fue un momento complicado, pues, dijo, los acusados actuaron con “cinismo”.

Pese a ello, Jaqueline Palmeros confió en las autoridades para tener acceso a la verdad y a la justicia, por lo que advirtió que no quitará el dedo del renglón hasta recibir respuestas favorables.

“Es difícil estar enfrente de quien sabes que se llevó a tu hija. Los argumentos que se presentaron son buenos y sólidos, hay una clara evidencia de que no hubo perspectiva de género, también de que pudo haber habido corrupción por parte del Ministerio Público del Reclusorio Norte.

“Las deficiencias y las pruebas que ya se habían perdido, ya se perdieron y la fiscalía sabe que las perdió, eso desafortunadamente ya no lo podemos recuperar, pero hay más cosas, más pruebas, más testigos y argumentos que nos pueden dar un acceso a la verdad y la justicia”, afirmó.

Entre 2020 y 2023, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reportó 92 asuntos ingresados por el delito de desaparición forzada por particulares, de los cuales 15 fueron en contra de mujeres y el resto, hombres.

Las estadísticas detallan que entre 2022 y 2023 las autoridades emitieron 11 sentencias por el delito de desaparición forzada de personas por particulares. Del total, una fue en contra de una mujer.

3 mil 523 personas tienen reporte de desaparecidas en la CDMX desde 2020

CONFIANZA EN GCDMX. El pasado 23 de enero, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, y Alcalde Luján prometieron aportar los recursos para hallar Monserrat Uribe, así como formar un gabinete de búsqueda en el que incluyeran a algunos de ellos.

El martes, los antes mencionados tuvieron una reunión para presentar otra parte de la estrategia de búsqueda de personas. Jaqueline Palmeros reconoció la labor de las autoridades, pero consideró que aún hay asuntos por mejorar.

“Creo que tienen la voluntad de trabajar, tienen una buena estrategia para casos nuevos; sin embargo, los casos de larga data se siguen quedando en el aire, traemos atoradas muchísimas diligencias, hay muchas trabas y obviamente necesitamos estrategias nuevas en cuanto a judicializaciones que nos ayuden a poder seguir con las investigaciones del crimen organizado que desaparece a nuestros seres queridos”, apuntó Jaqueline Palmeros.

Llevados ante la justicia │ El Poder Judicial de la Ciudad de México registra 11 sentencias condenatorias emitidas en primera instancia por desaparición forzada de personas por particulares. ı Foto: La Razón