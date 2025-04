Alerta de sismo llega a 9 de cada 10 celulares en la CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que la alerta enviada a celulares de capitalinos ayer durante el Simulacro Nacional de un sismo de magnitud 8.1, al menos 90 por ciento de los celulares de capitalinos recibieron la alerta del supuesto movimiento telúrico.

En conferencia, la mandataria capitalina destacó que éste es un proyecto en el cual aún trabaja la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por lo cual se continuará con la mejora para alcanzar el alertamiento a todos los dispositivos móviles.

“Esta experiencia de los celulares, es un proyecto que echó a andar la Coordinación Nacional de Protección Civil, y que uno de los lugares en donde se probó fue la Ciudad de México.

El Dato: El Gobierno local reportó cinco caídas y dos crisis nerviosas durante el Simulacro llevado a cabo ayer.

“Y ése es el resultado, pero es la Coordinación Nacional de Protección Civil quien echó a andar esta experiencia, que se tiene que seguir profundizando hasta lograr tener éxito total”, dijo Brugada Molina.

Ayer, a las 11:30 horas sonó la alerta sísmica como parte del simulacro. Algunos usuarios de telefonía móvil reportaron que al inicio de la práctica les llegó el mensaje “Alerta presidencial, simulacro de sismo”, a otros más les llegó con un retraso y algunos indicaron que la recibieron.

“A mí nunca me llegó ningún mensaje, estaba al pendiente porque aposté con mi amiga a que no iba a llegar, porque el año pasado tampoco me llegó el mensaje. Sería una buena idea si funcionará porque, por ejemplo, en mi casa no hay altavoces, o no sirven, no sé, entonces lo del celular sería muy bueno, si es que sirviera”, compartió Joanna.

Quienes recibieron la notificación opinaron que fue tardía, y en caso de que el simulacro hubiera sido un temblor como el del 19 de septiembre de 2017, de magnitud de 8.1, difícilmente hubieran logrado salir de sus edificios.

21 mil 85 inmuebles públicos y privados participaron en la actividad de ayer

“No veo mal la idea, pero recibí la alerta en el teléfono ya cuando estaba aquí abajo, creo que si esto no hubiera sido un simulacro y se hubiera tratado de un sismo como los de años pasados, el escenario sería otro y podría ser muy trágico”, opinó Jorge.

Durante el simulacro, cientos de personas se concentraron en el Zócalo capitalino y sus alrededores, la mayoría de las tiendas departamentales, zapateras, tiendas de ropa y otros locales, realizaron un protocolo de emergencia y evacuaron de forma ordenada.

Al respecto, la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas afirmó que continuarán con los trabajos en conjunto con los proveedores para que haya una cobertura completa.

“Son todos temas que se tienen que discutir en una mesa y vamos a seguir haciéndolo, espero que el 19 de septiembre, pues esto funcione muchísimo, muchísimo mejor”, mencionó la funcionaria.

El titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, afirmó que de los 13 mil 992 sitios con altavoces, 99.04 por ciento funcionó; es decir, sólo 134 registraron fallas, entre ellas del equipo de telecomunicaciones y la deficiencia energética.