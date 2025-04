Gobierno, con capacidad para atender sismo: SSPC

Al dirigir el operativo por el Primer Simulacro Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ratificó que las autoridades de nuestro país se encuentran preparadas para atender las emergencias que podrían presentarse.

“El Gobierno de México está listo para desplegar todos los recursos necesarios en cada rincón del país, demostrando su capacidad para responder a cualquier tipo de riesgo”, puntualizó.

Informó que, en la Ciudad de México, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, se escuchó la alerta sísmica a través de 14 mil 491 altavoces.

El Dato: En el Estado de México, el Grupo Aéreo Relámpagos realizó ayer dos sobrevuelos: uno en Valle de Toluca y otro sobre Valle de México, reportando saldo blanco.

Pacientes y enfermeras del hospital La Raza, durante el ejercicio. Foto|Cuartoscuro y Cristina Ocampo

Entre las actividades realizadas destacaron repliegues, evacuaciones, concentraciones en puntos seguros, atención médica a personas afectadas, revisión de daños y la coordinación para el retorno seguro a las actividades normales.

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que al menos 30 millones de personas participaron en el Primer Simulacro Nacional realizado la mañana de ayer.

La funcionaria calificó como un éxito este ejercicio ciudadano, que partió de la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, frente a las costas de Oaxaca, a 40.1 kilómetros de profundidad.

En su discurso, Velázquez Alzúa indicó que se han incrementado las capacidades del Estado mexicano para atender cualquier tipo de emergencia consolidando una fuerza de tarea compuesta por dos millones 589 mil 889 elementos de diversas instituciones, 36 mil 60 vehículos terrestres especializados, 371 aeronaves y 40 mil 691 unidades médicas con 200 mil 883 camas.

La responsable de Protección Civil federal señaló que durante el simulacro se realizó una prueba “exitosa” en la que se enviaron a los celulares de millones de personas en la Ciudad de México mensajes masivos de texto y alerta sonora.

Velázquez Alzúa añadió que, las 32 unidades estatales de Protección Civil en todo el país activaron sus protocolos de actuación, en coordinación con brigadas municipales, grupos voluntarios y la población organizada en sus comunidades.

Un elemento de PC de San Lázaro, ayer. Foto|Cuartoscuro y Cristina Ocampo

Durante esta actividad, aseguró que la dependencia a su cargo, así como el Gobierno seguirá trabajando arduamente en la implementación de un Sistema Nacional de Alertas que permita alertar a toda la población ante la inminencia de un riesgo en la República Mexicana.

“Me permito informar que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, se encuentra preparado técnica, administrativa y operativamente para afrontar una emergencia eventual mayor en nuestro país”, expresó la funcionaria.

En este ejercicio el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (Semar), planteó un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.1, que provocaría un tsunami con una altura máxima estimada de 5.1 metros y afectaría las costas del estado de Oaxaca.

El objetivo de esta actividad fue ejercitar y evaluar los procedimientos de alerta y respuesta ante emergencias de este tipo, así como fortalecer la capacidad operativa para consolidar una respuesta eficaz y eficiente.

Ciudadanos aprueban el ejercicio





| Por Alejandro Pacheco

Tras la realización del Primer Simulacro Nacional, en el que, de acuerdo con la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, participaron 30 millones de personas, La Razón se dio a la tarea de platicar con ciudadanos para conocer sus impresiones de este ejercicio cívico, que es útil para disminuir los riesgos ante un sismo.

Desde la unidad Girasoles en Iztapalapa, Lenin Gudiño se quejó del alejamiento de las autoridades en este dispositivo, pues dijo que ninguna patrulla se acercó a su domicilio, aunado a ello, no recibió la alerta en su dispositivo móvil.

“No me llegó el mensaje a mi celular, yo bajé y tomé a mi mascota, la metí a su transportadora y bajé cuatro pisos, los vecinos nos agrupamos, los altavoces sonaron fuerte, pero ni pasó ninguna patrulla, ni gente de Protección Civil”, dijo.

Pero él no fue la excepción, ya que el joven Kevin Ruiz, habitante de la unidad habitacional en la CTM Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, también notó la ausencia de las autoridades.

“Sí me llegó la alerta al celular, suena duro y te da la opción de que calles el sonido en cuanto te das cuenta, las unidades de emergencia no se acercaron”, expuso.

Desde la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, Karina Ruiz observó que este ejercicio fue realizado en tiempo y forma, además en su caso la alerta enviada a los teléfonos móviles sí funcionó.

“Yo lo que vi fue que antes de que iniciará el simulacro algunas patrullas de Benito Juárez comenzaron a emitir un aviso de que se realizaría un simulacro, que no se asustaran, después las personas comenzaron a salir de los edificios, de los centros comerciales que estaban en la zona, note que el Metrobús de la Línea 1, dejó de brindar servicio”, expuso.

En tanto que Gisela Martínez, habitante de la misma alcaldía, dijo que fue informada a tiempo de este ejercicio por lo que no fue una sorpresa: “Gracias a los anuncios no me asuste”.