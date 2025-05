Sheinbaum y Brugada le plantan un alto a Rubio y rechazan “ayuda”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, rechazaron los cuestionamientos del secretario de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, sobre la violencia en el país y, en el caso de la mandataria capitalina, agregó que será su administración la que resuelva el caso de los homicidios de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, sus colaboradores cercanos.

En la mañana, durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal llamó al secretario estadounidense, así como a analistas que han externado comentarios e hipótesis respecto al asesinato de los funcionarios capitalinos, a “no adelantarse” ni especular en tanto no hayan concluido las investigaciones.

El Dato: Las autoridades capitalinas informaron el miércoles que dos de los tres vehículos usados en el crimen tienen reporte de robo y números de serie alterados.

“A todos, incluido a Marco Rubio, al secretario del Departamento de Estado (de EU): no adelantar, se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio.

“Entonces, no, no se puede hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones”, expresó Sheinbaum Pardo.

Esto, porque luego del asesinato de Guzmán Cuevas y Muñoz Vega, el pasado martes sobre Calzada de Tlalpan, Marco Rubio aseguró en audiencia en la Cámara de Representantes que el hecho es muestra de que “violencia política allí (en México) es real”, por lo cual reiteró el deseo de “ayudar” al Gobierno mexicano, por medio de equipos e información, para combatir a la delincuencia.

“Creo haber escuchado anoche que otras dos personas fueron asesinadas en Ciudad de México, vinculadas con la alcaldesa de la ciudad.

“La violencia política allí es real. Ellos tienen un interés y un deseo de enfrentar a estos cárteles, y nosotros queremos ayudarlos a equiparse y brindarles información”, expresó el político.

Ayer, la Presidenta cuestionó las bases con las que algunos analistas en seguridad han asegurado que el ataque en contra de la secretaria particular y el asesor de Brugada Molina fue un mensaje enviado por grupos del crimen organizado para condicionar al Gobierno capitalino.

Además, la funcionaria federal llamó a actuar con responsabilidad, pues además subrayó que por ahora la prioridad es detener a los responsables del crimen.

“Pues hay muchos especialistas en todo. ¿Qué información tienen para poder decir eso? Yo no estoy ni negándolo ni afirmándolo, lo que estoy diciendo es que hay que ser responsables y esperar a la investigación.

“Lo primero es que se detenga a los responsables, también y, a partir de ahí, toda la investigación de la causa de este trágico suceso y ahí vamos a ayudar en todo lo que tengamos que ayudar. Lo que no podemos es estar especulando”, dijo.

4 Sujetos participaron en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

19 Células criminales han sido desarticuladas desde octubre del año pasado

Consultada sobre si tras los primeros hallazgos de las investigaciones de los asesinatos de Guzmán Cuevas y Muñoz Vega, ha considerado incrementar su seguridad y la de otros funcionarios cuando acuden a eventos públicos, Sheinbaum Pardo dijo que es algo en lo que aún no se ha pensado.

Horas más tarde, también en conferencia, Brugada Molina respondió los comentarios de Marco Rubio al afirmar que debe haber responsabilidad respecto a las declaraciones emitidas en temas delicados; además, sobre la ayuda de Estados Unidos, aclaró que su Gobierno hará su trabajo.

“Yo hago una convocatoria a que todos seamos responsables y maduros de lo que decimos, que con mucha responsabilidad tratemos el tema para no decir y hablar, aguanten.

“La Ciudad de México va a resolver este caso y va a continuar con esta estrategia sólida en seguridad que ha dado resultados, así que, pues no, de ninguna manera estamos pensando en atender lo que dijo Marco Rubio”, expresó.

Respecto al reforzamiento de seguridad al gabinete local, así como a colaboradores, la mandataria local comentó que se analizará si es necesario aumentar o disponer de elementos de seguridad u otras medidas.

El Tip: De acuerdo con la Fiscalía capitalina, entre enero y abril de 2025 aumentaron 16.8 por ciento las detenciones y judicializaciones respecto al mismo periodo de 2024.

“¿Me siento segura? Sí, yo voy a continuar, de ninguna manera voy a cambiar mi trabajo y lo que estamos haciendo, no sólo mi persona, sino todo el Gobierno de la Ciudad va a continuar con todos los programas que nos vinculan directamente con la ciudadanía”, aseguró.

Asimismo, afirmó que no tuvo amenazas directas en su contra, por lo que indicó que no especulará en quién fue el autor material del ataque ocurrido el 20 de mayo, ya que esperarán los resultados de las autoridades.

Brugada Molina sostuvo que tuvo diálogo con Sheinbaum Pardo acerca de lo ocurrido e hizo saber que tiene seguridad por parte de la Guardia Nacional, la Marina y la Defensa Nacional.

Además, la mandataria destacó que del primer cuatrimestre de 2019 al mismo periodo de 2025 los homicidios disminuyeron 49.1 por ciento.

Asimismo, la funcionaria capitalina aclaró que, actualmente, se registran 2.2 homicidios diarios, cuando hace seis años eran 4.4.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México; Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos y Clara Brugada Jefa de Gobierno Fotos›Cuartoscuro y Reuters