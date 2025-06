Llama Brugada a evitar salir ante las fuertes lluvias que se esperan en CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a la ciudadanía a, en la medida de lo posible, evitar salidas innecesarias debido a las fuertes lluvias que se esperan para este martes y luego de las afectaciones que se han registrado esta mañana a causa del chubasco de anoche.

Por medio de sus redes sociales, la mandataria capitalina afirmó que los diluvios continuarán para este martes, los cuales, previó, afectarán nuevamente a la zona oriente de la ciudad.

“Pedimos a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades, así como evitar salir si no es necesario, no estacionarse cerca de árboles, postes o estructuras inestables y no transitar por parques, zonas arboladas o con construcciones en obra”, indicó.

Brugada Molina reconoció al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretía del Agua, de Protección Civil, a del Heroico Cuerpo de Bomberos y de C5 por su trabajo para atender las emergencias causadas por las inundaciones generadas por la lluvia del lunes.

De acuerdo con la secretaria de Riesgo de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, ayer se reportaron 76 anegaciones en la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Venustiano Carranza, Coyoacán, Azcapotzalco, Iztacalco y Miguel Hidalgo.

La funcionaria explicó que las vialidades más afectadas, en donde elementos de seguridad y emergencia brindaron apoyo a automovilistas que quedaron varados en pasos a desnivel son Eje 3, Viaducto y la Calzada Ignacio Zaragoza.

Esta mañana, entre las estaciones Guelatao y Peñón Viejo, de la Línea A del Metro, la cual no opera por inundaciones en vías, los elementos de emergencia y de Tránsito trabajan para agilizar la movilidad, así como en el desazolve.

La Razón visitó esta zona de la Calzada Ignacio Zaragoza y observó cómo hay automovilistas que tienen problemas para cruzar, pues el agua es alta y las olas que generan afecta el paso a otros vehículos.

Además, debido a la falta de operaciones de esta línea del Metro, las personas que ingresan a la capital por esta vía o que salen de la misma rumbo al Estado de México han tenido que tomar vías alternas para hacer e incluso con horarios afectados.

Protección Civil recomendó para este martes evitar transitar por vías con encharcamientos o inundadas; evitar resguardarse bajo postes o árboles; alejarse de ventanas, anuncios u objetos que puedan caer por la acción de los vientos.

