Vecinos bloquean Zaragoza para exigir solución a inundaciones tras fuertes lluvias

Vecinos de distintas colonias de la alcaldía Iztapalapa bloquean la Calzada Ignacio Zaragoza para exigir al Gobierno capitalino atención a los problemas de inundaciones a causa de las lluvias.

A la altura del Metro Guelatao, de la Línea A del Metro, vecinos de colonias como San Lorenzo y Juan Escutia colocaron ramas y piedras sobre los carriles centrales de la vialidad para obstruir el paso de los vehículos.

Un vecino mencionó que esperan que las autoridades capitalinas acudan al lugar para apoyarlos, pues en los alrededores de la zona hay afectaciones por los chubascos de anoche.

“Ahorita estamos inundados, bloqueamos la Zaragoza para tener respuesta del Gobierno, porque nos parece que no va a haber movimiento en un rato.

“Estuvimos la madrugada esperando ayuda a que desalojaran las aguas, pero no llegaron, entonces estamos haciendo el paro para que haya un movimiento”, dijo a La Razón un manifestante.

▶️#VIDEO | Vecinos de la colonia San Lorenzo, Juan Escutia y otras mantienen un bloqueo en la Zaragoza para exigir a las autoridades que solucionen el problema de inundaciones en sus viviendas, esto después de que no se presentaran en la madrugada como habían prometido



📹:… pic.twitter.com/Y02DqzLoh1 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 3, 2025

Esta mañana, la titular de la Secretaría de Riesgo de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, informó que ayer las autoridades atendieron 76 anegaciones en las alcaldías Iztapalapa, Venustiano Carranza, Coyoacán, Azcapotzalco, Iztacalco y Miguel Hidalgo.

Asimismo, la funcionaria local detalló que las zonas más afectadas, en cuestión de movilidad, fueron Eje 3, Viaducto y la Calzada Ignacio Zaragoza.

En este último punto, donde se ubica la Línea A del Metro sufrió diversas afectaciones, entre ellas, la inundación de vías, por lo cual el transporte suspendió servicio pasadas las 21:00 horas. Esta mañana, pasadas las 10:00 horas, el director del transporte, Adrián Rubalcava, informó sobre la reapertura de esta ruta.

▶️#VIDEO | Vecinos de la zona en Zaragoza y Guelatao mantienen un bloqueo para exigir a las autoridades soluciones sobre sus viviendas inundadas.



📹: Eduardo Cabrera / @LaRazon_mx pic.twitter.com/apeOi66yUa — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 3, 2025

Más temprano, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, alertó que se esperan más lluvias, por lo que pidió a la población a que, en la medida de lo posible evite salir, pues se esperan chubascos fuertes para este martes.

“Pedimos a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades, así como evitar salir si no es necesario, no estacionarse cerca de árboles, postes o estructuras inestables y no transitar por parques, zonas arboladas o con construcciones en obra”, indicó.

En la Calzada Ignacio Zaragoza, el manifestante llamó al Gobierno capitalino a atender sus demandas para evitar que, con las lluvias que se prevén, no vuelvan a inundarse.

“Que nos digan cuáles van a hacer las acciones en las siguientes lluvias para que no vuelva a pasar esto y nos volvamos a inundar.

“Le pedimos ayuda al Gobierno, porque hay varias situaciones en cuanto a tuberías y desagües que no han sido resueltas y yo le atribuyo esas razones a la inundación, más las lluvias y si no se tratan ese tipo de cosas van a ser las cosas más persistentes”, mencionó.

Personas de limpieza trabajan para remover el lodo de las calles mientras que otros trabajan arduamente para sacar el agua de sus casas y trabajos. pic.twitter.com/PUETbyXWr2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 3, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT