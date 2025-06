Brugada promete colector pluvial en Iztapalapa para evitar inundaciones

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que en 15 días comenzará la construcción de un colector pluvial para atender la problemática de inundaciones en la alcaldía Iztapalapa.

Durante un recorrido por viviendas de la colonia Ejército de Oriente INDECO II ISSSTE, afectadas por la lluvia del pasado 2 de junio, la mandataria informó que la Secretaría de Gestión Integral del Agua trabajará en este proyecto, el cual fue frenado anteriormente por vecinos de la zona y a quienes se informará que no habrá afectaciones a sus viviendas.

Vecinos se habían opuesto a la construcción del colector

“Desde hace tiempo este colector, que es un gran drenaje que tiene que atravesar la colonia; sin embargo, vecinos, también de la unidad que no sufren la inundación, se opusieron a esta obra y no permitieron que se hiciera este colector", explicó, y afirmó que:

“Como no había llegado una lluvia tan fuerte como ésta, pensaron que no era necesario, así que este colector que, históricamente estaba planeado, este gran drenaje, se va a empezar a hacer ya. Es decir, queremos que esta situación no se vuelva a dar con infraestructura necesaria”.

Brugada Molina recorrió varias viviendas afectadas por las inundaciones causadas por la fuerte lluvia del pasado lunes. La alcaldía Iztapalapa informó el pasado martes que había 660 hogares con daños.

Este 4 de junio, La Razón informó que habitantes de diversas colonias de Iztapalapa se inundaron, por lo que las familias perdieron bienes y además tuvieron que sacar a cubetadas el agua sucia; además, las autoridades ayudaron a limpiar las calles.

Ayer, la Jefa de Gobierno, quien entró a hogares afectados, anunció que debido a las próximas lluvias, en la demarcación habrá brigadas operativas para monitorear cualquier emergencia.

La mandataria, quien estuvo acompañada por parte de su gabinete, así como de la alcaldesa, Aleida Alavez Ruiz, indicó que se lleva a cabo un censo, casa por casa, para evaluar los daños por las anegaciones, así como otro para detectar las posibles afectaciones a las estructuras de las casas.

