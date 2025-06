Aumentan 56.6% los niños y niñas víctimas de algún delito en la CDMX

El número de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México víctimas de algún delito del fuero común aumentó 56.6 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2025, respecto al mismo periodo de 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La información muestra que, mientras el número de chilangos víctimas de la delincuencia bajó siete por ciento en los periodos analizados, esto no ocurrió en el caso de los menores de 18 años, quienes mantienen una tendencia al alza.

De acuerdo con los datos del SESNSP, de enero a abril de 2025 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó mil 237 menores de edad víctimas de algún delito, mientras que en el mismo periodo de 2019 registró 790, lo cual representa un alza de 57 por ciento.

El Dato: La diputada de Morena, Elizabeth Mateos, presentó en octubre la iniciativa Crucito, para castigar con cárcel el homicidio cometido por padrastro o madrastra.

Los delitos con un mayor aumento de víctimas menores de edad son otros ilícitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, así como homicidio y lesiones culposas.

En el caso del primero —que incluye la inducción o ayuda al suicidio, peligro de contagio, inseminación artificial no consentida, entre otros— creció el número de menores víctimas mil 825 por ciento, pasando de 8 a 107 menores víctimas entre los periodos enero-abril de 2019 y de 2025. Los homicidios y lesiones culposas crecieron 167 y 132 por ciento, respectivamente.

Uno de los más recientes casos ocurrió el 10 de octubre de 2024, en la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco, cuando Óscar “N”, padrastro de Cruz, un menor de seis años, presuntamente asesinó a éste.

El Tip: La Fiscalía General de la República recomienda que las víctimas de violencia sexual infantil deben recibir atención psicológica y jurídica de manera urgente.

Vecinos grabaron el maltrato que recibía el niño, quien estaba desnutrido y, por ello, los huesos se le marcaban en el cuerpo.

“Lo dejaban sin comer, lo golpeaban, lo maltrataban, eso no está bien”, contó Araceli Arango, una vecina del lugar, a Noticias Telemundo luego de la captura del presunto criminal.

En lo que se refiere al secuestro, otros delitos contra la sociedad y la trata de menores, los datos del SESNSP muestran que éstos fueron los de mayor disminución de víctimas menores de edad. En tanto, los ilícitos contra la sociedad (que incluye inducir al menor a mendigar) disminuyeron de 171 víctimas a 57.

8 de cada 10 espacios seguros en CDMX registran violencia sexual infantil

Otros delitos, como el feminicidio, extorsión y homicidio doloso presentaron una reducción de 50, 40 y 6.66 por ciento, respectivamente. Respecto a la corrupción de menores también hubo un aumento del tres por ciento, por lo que es el único delito sexual del que se tienen datos disponibles.

CUERPOS ABUSADOS. En el primer cuatrimestre de 2019 hubo 120 infantes y adolescentes víctimas de corrupción de menores; es decir, que estuvieron expuestos a material pornográfico o explotados sexualmente. En el mismo periodo de 2020 el número bajó a 83 víctimas, pero se mantuvo al alza hasta 2025, cuando las autoridades registraron 124 casos de enero a abril.

El coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Martín Reyes García, dijo a La Razón que la violencia sexual ocurre en al menos ocho de cada 10 casos en entornos de protección, como hogares, escuelas, centros deportivos e iglesias, por ejemplo.

El especialista además mencionó que hay una cifra negra en los casos de agresiones sexuales en contra de menores de edad y esto es porque, en muchos casos, los agresores son familiares. Asimismo, resaltó, hay entre 95 y 97 por ciento de impunidad, por lo que, de los delitos denunciados sólo tres alcanzan una sentencia o proceso.

“Los delitos contra menores se dan por factores de poder. El mundo adulto domina a los niños y niñas en términos de educación y el valor que tiene su voz. Por eso, muchos de los delitos sexuales no se denuncian, porque el agresor suele ser familiar”, afirmó.

Aunque a la fecha se desconoce el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales hay otros datos que pueden dimensionar este problema. Tras un análisis de las estadísticas de la Secretaría de Salud, este diario encontró que se ha triplicado el número de capitalinos menores de edad que recibieron atención médica debido a lesiones por violencia sexual, entre 2019 y 2025.

De enero a abril de 2025, 119 niñas, niños y adolescentes de la capital acudieron a una unidad de salud requiriendo atención médica por una violación o un abuso sexual. Ocho de cada 10 de estas víctimas eran mujeres.

Si bien esto representa una disminución de 29 por ciento respecto a los 168 menores que recibieron atención médica por el mismo problema en el mismo periodo de 2024, también es el triple de los 40 casos que se dieron entre enero y abril de 2019.

El coordinador de la organización Red Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe consideró que los Gobiernos federal y local deben implementar políticas focalizadas para atender esta problemática, de lo contrario, los casos no disminuirán.

“No hay una política focalizada (sobre el tema). En tanto no reduzcamos los niveles de impunidad, no garanticemos la educación sexual integral en las escuelas, que está establecida en la Ley General de Educación, va a ser difícil que cambie la circunstancia y el sistema nacional de cuidado no aborda ninguno de estos temas”, mencionó Reyes García.

Si bien en 2021 las autoridades capitalinas registraron menos víctimas infantiles de algún delito, respecto a 2020, año de la pandemia de Covid-19, desde esa fecha hay una tendencia al alza. ı Foto: Imagen: La Razón