En 4 años renta de depas sube 50% y temen se agrave con el Mundial

Desde septiembre de 2021 el precio promedio de la renta de un departamento en la Ciudad de México mantiene una tendencia al alza y, al corte de abril del presente año, el aumento es de 49.9 por ciento, de acuerdo con Inmuebles 24, pero la situación podría agravarse con el Mundial de Futbol de 2026, consideró el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Alberto Salinas Arreortua.

El más reciente informe de mercado en la capital, elaborado por la inmobiliaria, detalla que en septiembre de 2021 el costo promedio de la renta ascendió a 13 mil 335 y para el cuarto mes del presente año aumentó a 20 mil pesos. La cifra es mayor a los 18 mil pesos mensuales que percibe una persona en la ciudad, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Alma Martínez, originaria del Estado de México y quien vive en la alcaldía Cuauhtémoc, mencionó que la situación se acerca a lo impagable. Consideró que la ciudad cada vez se enfoca más en personas con altos ingresos como turistas y extranjeros, por lo que, dijo, debería haber una regulación.

El Dato: La alcaldía Cuauhtémoc es la que tiene el precio medio más alto en la Ciudad de México en arrendamiento de apartamentos, con 25 mil 910 pesos mensuales.

“Si existe o no (una regulación), no me está beneficiando. No veo medidas que regulen el lucrar y vender con el derecho a la vivienda. Se nos olvida, para empezar, como sociedad, que la vivienda es un derecho”, comentó a La Razón.

La joven explicó que paga siete mil 600 pesos mensuales por un apartamento con diversas fallas y no incluye servicios, por los cuales desembolsa mil pesos más.

A casi un año de vivir en este departamento, Alma Martínez contó que su arrendador le anunció que subirá la renta a ocho mil 400 pesos mensuales; es decir, 10 por ciento más de lo acordado. El precio, afirmó, está fuera de su alcance, porque sus ingresos no crecerán.

18 mil pesos es la renta mensual promedio en la colonia Del Bosque

37 mil pesos, en promedio, percibe un capitalino, de acuerdo con el IMSS

“En mi caso voy a seguir percibiendo probablemente lo mismo… Aunque yo puedo pagar, tengo que vivir en un espacio que ya es viejo y que presenta problemas, por ejemplo, el agua sale sucia, porque las tuberías son muy viejas y no es lo mismo que rentar un departamento nuevo, que tenga mantenimiento constante”, mencionó.

El reporte de Inmuebles 24 detalla que, si bien el costo a pagar por un apartamento de 65 metros cuadrados y dos recámaras es de 20 mil pesos, el precio aumenta a 27 mil 614 pesos si se trata de un espacio de 100 metros cuadrados y tres recámaras.

De acuerdo con el estudio, las rentas más elevadas se encuentran en la colonia Del Bosque, donde el costo mensual es de 37 mil 19 pesos, seguida de Ampliación Granada, con 29 mil 248 pesos y Condesa, con 29 mil 408.

A menos de un año de que el Estadio Banorte, antes Azteca, reciba el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026, Salinas Arreortua, quien es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM, advirtió que el encarecimiento de la renta se podría disparar a raíz de esta justa deportiva.

“Los grandes eventos internacionales inciden para los incrementos de los precios de las viviendas y de los alquileres.

“Ello se va a ver reflejado en que, además de mostrar un cierto crecimiento y una derrama económica, lo que va a dar como consecuencia es si una cantidad importante de turistas y, por tanto, la gente va a buscar la mejor forma de obtener ingresos a partir, por ejemplo, del alojamiento”, dijo en entrevista.

El pasado 11 de junio, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó durante la desvelación del reloj oficial del Mundial de 2026 que la capital recibirá al menos 5.5 millones de visitantes.

Al respecto, el especialista detalló que el turismo, los participantes a este evento deportivo y el control de empresas de alojamiento como Airbnb, que se beneficia de la falta de regulación del mercado inmobiliario, impactarán en el alza de precios de arrendamiento.

“Si ahora estamos en un momento de fuertes incrementos de los alquileres, cuando se acerquen estos eventos sobre la Copa Mundial para el siguiente año, a principios del año siguiente, yo creo que esto va ser muy notorio”, subrayó.

Estas condiciones, explicó Salinas Arreortua, no permiten apegarse a una administración responsable de los ingresos económicos de una persona, en la que lo adecuado sería destinar 30 por ciento del salario al pago de una vivienda o su alquiler.

BÚSQUEDA EN LA WEB. Las redes sociales se han convertido en la vía principal para hallar lugares de renta, pero las condiciones en las ofertas disponibles en grupos de Facebook son diversas, como un departamento compartido entre al menos dos personas con costos entre los tres mil quinientos y nueve mil pesos. El espacio incluye una habitación, sala, comedor, cocina y baño compartidos.

Fernando, originario de Puebla, habita en la ciudad desde hace cuatro años y una complicación para encontrar una vivienda es la “excesiva cantidad de requisitos” por parte de los arrendadores, como contar con un aval, lo cual para él como foráneo resulta complejo conseguir.

“Ya no hay tantas zonas asequibles para una persona que no tiene un salario tan alto y creo que eso obliga a las personas a irse a la periferia”, dijo.