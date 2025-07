Alistan plan de seguridad para marcha del domingo

El gobierno de la Ciudad de México prepara un protocolo de seguridad especial para la manifestación programada el próximo domingo en contra de la gentrificación en la capital del país, informó la Jefa de gobierno, Clara Brugada.

En Palacio Nacional, tras participar en el homenaje a Benito Juárez, informó que este sábado dará a conocer el plan que se implementará durante la protesta: “Vamos a publicar un conjunto de medidas, un protocolo para la movilización, siempre respetando la libre manifestación, el derecho a expresarse en esta ciudad. Ustedes saben que es una ciudad de derechos, de libertades, pero debe de ser pacífica en el sentido de no agredir a terceros”.

Abundó que serán los secretarios de Seguridad local, Pablo Vázquez, y de Gobierno, César Cravioto, los encargados de dar a conocer los detalles de dicho protocolo que será desplegado en la zona sur de la capital.

El punto de encuentro programado para el domingo a las 15:00 horas, es en las inmediaciones de la estación Fuentes Brotantes de la Línea 1 del Metrobús, en la alcaldía Tlalpan, el recorrido concluirá cerca de la estación El Caminero.

La mandataria aseguró que no habrá represión ni criminalización de la manifestación, pero sí habrá acompañamiento.

“Sí va a haber acompañamiento para evitar que haya cualquier situación. No va a haber represión, no va a haber criminalización de las movilizaciones, pero sí va a haber un protocolo que garantice que no va a haber afectación a terceros”, dijo.

Reiteró que la capital del país es una ciudad de derechos y libertades, donde se garantiza la libre expresión y protesta social, siempre bajo el principio de no violencia.

Agregó que hay “dos o tres” carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía de Justicia capitalina, por los actos vandálicos de la protesta anti gentrificación, el pasado viernes 4 de julio en las colonias Roma y Condesa.