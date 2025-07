Brugada presenta programa de Cosecha de Lluvia, Calentadores Solares y Huertos Urbanos en Santa Úrsula Coapa

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, puso en marcha el programa de Cosecha de Lluvia, Calentadores Solares y Huertos Urbanos, que tiene como objetivo, en su primera etapa, beneficiar a más de 70 mil familias de colonias, pueblos y barrios de la alcaldía Coyoacán, ubicados en la zona aledaña al Estadio Azteca.

Ante vecinas y vecinos de la colonia Santa Úrsula Coapa, la mandataria capitalina explicó que este programa consiste en dotar a todas las viviendas de esta zona de ecotecnologías como captadores de agua de lluvia, calentadores solares e instalación de huertos urbanos.

“Con esta acción de más de 70 mil viviendas beneficiadas, estaremos ahorrando millones de litros de agua, que vamos a obtener del agua de lluvia. Vamos a ahorrarnos y vamos a combatir también la contaminación, porque en lugar de usar gas para calentar el agua, ahora vamos a usar la energía solar. Es un proyecto muy interesante, con muchos beneficios medioambientales” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



Clara Brugada en la presentación del programa de cosecha de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos. ı Foto: Cortesía

Clara Brugada señaló que este programa innovador nacido cuando la hoy Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue Jefa de Gobierno, representa opciones de ahorro en gasto de energía, agua y se suma la producción de alimentos con huertos urbanos en patios de viviendas, para lo cual se brindará capacitación agroecológica.

“Lo que se logró en los años pasados hoy tiene que reforzarse y tiene que mejorarse, así que a este programa le vamos a sumar que en cada vivienda podamos cosechar agua de lluvia, pero también calentadores solares (…), además un proyecto de huerto familiar”, dijo.

Calentadores solares que se instalarán en viviendas de la alcaldía Coyoacán. ı Foto: Cortesía

Indicó que el programa está definido para ciertas áreas de la ciudad, en este caso en particular, para los pueblos y colonias de la zona de Santa Úrsula, “para nosotros, primero son los pueblos y colonias y no podemos festejar un Mundial si no se transforma la vida de la gente ”, señaló.

Resaltó que el programa de Cosecha de Lluvia, Calentadores Solares y Huertos Urbanos irá creciendo y avanzando cada año, mismo que estará acompañado con programas de créditos para el mejoramiento de la vivienda . La meta es alcanzar la instalación de 73 mil sistemas de cosecha de agua de lluvia y calentadores solares este año, con lo que se evitará que 500 toneladas de dióxido de carbono (CO2) contaminen el ambiente.

Uno de los sistemas de cosecha de agua de lluvia. ı Foto: Cortesía

Por su parte, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, expuso que este programa cuenta con dos tipos de componentes: captadores de agua y calentadores solares que ayudarán a la familias a reducir los costos en gasto de energía eléctrica y gas, al generar energía limpia.

Asimismo, informó que a este programa se suma la instalación de huertos urbanos, como un programa especial que pone énfasis en la preocupación del cambio climático y de los temas ambientales, que contribuirá a mejorar la economía de miles de familias.

“Jefa de Gobierno, estamos listas y listos para hacer de estas colonias el bastión ambientalista y sustentable de la Ciudad de México”, expresó.

Así lucen los sistemas de cosecha de lluvia que serán instalados en viviendas de Coyoacán. ı Foto: Cortesía

A la presentación de este programa también acudieron, entre otros, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández; el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano; la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, y el subsecretario de Atención y Participación Ciudadana, Angel Sánchez.

Se recuperarán las esculturas de Fidel castro y el Che Guevara retiradas de la colonia Tabacalera

Por otra parte, Clara Brugada informó que se harán los trámites necesarios para la recuperación de las esculturas del expresidente cubano Fidel Castro Ruz y de Ernesto “Che” Guevara, retiradas de un parque en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Estas esculturas artísticas conmemoran un hecho trascendental, el primer encuentro de dos figuras fundamentales del siglo XX, cuyo legado forma parte de la memoria viva de los pueblos de América Latina”, expresó la mandataria capitalina.

Brugada explicó que el retiro debió hacerse como indican las reglas para los monumentos, con la solicitud para retirarlas, lo cual no se hizo.

Comentó que, de manera respetuosa, se pedirá a la alcaldía Cuauhtémoc “que nos haga llegar las esculturas o ir por ellas, que nos permita, a través de lo que se requiera jurídicamente, para que el Gobierno de la Ciudad y el gobierno federal podamos [colocarlas] en un lugar simbólico de la ciudad, céntrico”.

Clara Brugada informó que las estatuas podrían volver a la colonia Tabacalera si se siguen los procesos legales. ı Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)

