CDMX apoya con empleo a jóvenes primodelincuentes

La jefa de Gobierno, Clara Brugada (c.) entregó ayer reconocimientos a graduados de Reconecta por la Paz.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la Estrategia Integral de Prevención Temprana para la Violencia y el Delito, a través de la cual se apoyará a personas que se vieron involucradas en delitos que no son de alto impacto, que tienen más de 30 años y tienen dependientes económicos, a ser colocados en empleos donde perciban al menos ocho mil 500 pesos mensuales de sueldo.

“Estamos echando a andar aquí con nuestra secretaria de Trabajo, un programa igualito al de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no para jóvenes, sino para personas de 30 años en adelante que tengan dependientes económicos”, dijo.

El Tip: Los beneficiarios del programa Reconecta con la Paz reciben durante 6 meses talleres psicoeducativos, para sanar, transformar y prevenir la reincidencia

Al encabezar la graduación de 90 jóvenes del programa Reconecta con la Paz, estrategia integral de prevención temprana contra la violencia, la mandataria anunció el plan a través del cual dicho grupo podrá acceder de inmediato a un empleo en empresas durante un año.

“¿Dónde conseguir empleo?, ¿cómo no regresar a ambientes que no ayudan?, ¿cómo evitar seguir con las prácticas anteriores porque no hay recursos en la familia? El Gobierno de la ciudad les abre esas alternativas, después del proyecto de Reconecta con la Paz”, manifestó.

La funcionaria dijo que se busca apoyar a los jóvenes que se vieron involucrados en delitos que no son de alto impacto, para que sanen sus heridas y avancen en materia de salud, educación, arte y deporte.

Desde 2021, cuando que fue lanzado el programa Reconecta con la Paz, más de mil 300 jóvenes han concluido el proceso. Clara Brugada externó que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre quienes han delinquido y se han sumado al programa, sólo cinco por ciento ha reincidido.

“El 95 por ciento se ha reconectado con la paz. Y detrás de estos números, de cada cifra, hay un rostro, hay una persona, hay una familia que tenemos que apoyar. Y también hay una historia de transformación. Eso es lo que hoy celebramos con los 90 egresados”, expresó.