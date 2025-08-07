Ciclo escolar 2025-2026

Preinscripciones a secundaria en la CDMX: Estas son las fechas EXTRAORDINARIAS en agosto

El periodo de inscripciones se hace desde los principios de año, sin embargo existe fechas extemporáneas para casos especiales

Estas son las fechas extraordinarias para las preinscripciones en la CDMX
Estas son las fechas extraordinarias para las preinscripciones en la CDMX Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro
Por:
Jessica Piña

Tu hija o hijo está por terminar la primaria? Entonces pon atención, porque ya se dieron a conocer las fechas para realizar el trámite de preinscripción a secundaria en CDMX para el ciclo escolar 2025-2026. Aquí te contamos cuándo inicia el registro, cómo hacerlo y qué documentos necesitas.

La preinscripción es un paso clave para asegurar que los estudiantes puedan ingresar a una secundaria pública cercana a su domicilio o con base en sus preferencias. Este proceso forma parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), que cada año habilita la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

¿Cuándo inicia la preinscripción a secundaria 2025 en CDMX?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo para realizar la preinscripción a secundaria será del 5 al 16 de febrero de 2025.

Durante esos días, las madres, padres o tutores podrán ingresar a la plataforma para registrar a sus hijos e hijas, eligiendo las secundarias de su preferencia por orden de prioridad.

Sin embargo, hay preinscripciones extraordinarias en el mes de agosto que se llevarán a cabo desde el 4 de agosto hasta el 8 del mismo mes. El proceso es el mismo.

¿Cómo hacer la preinscripción a secundaria?

El trámite se realiza completamente en línea a través del portal de la AEFCM:

https://www.gob.mx/aefcm

Una vez dentro, deberás acceder a la sección correspondiente al nivel secundaria y llenar el formulario con los siguientes datos:

  • CURP del alumno o alumna
  • Clave del centro de trabajo (CCT) de la primaria donde estudia actualmente
  • Correo electrónico de contacto
  • Opciones de secundarias deseadas (hasta 5)

Es importante tener a la mano toda esta información y revisar que no haya errores antes de enviar el formulario, ya que eso podría afectar el proceso de asignación.

¿Quiénes deben preinscribirse?

Este proceso está dirigido a:

  • Estudiantes que cursan sexto de primaria en una escuela pública o privada.
  • Niñas y niños que no están inscritos actualmente, pero que cumplen los 12 años en 2025.
  • Alumnos foráneos o que vienen de escuelas particulares y desean ingresar a una secundaria pública en CDMX.

¿Qué pasa si no te preinscribes?

Si no se realiza el trámite en las fechas establecidas, el estudiante podría quedarse sin un lugar asignado o ser ubicado en una escuela con disponibilidad, sin posibilidad de elegir.

Por eso es fundamental hacer la preinscripción dentro del periodo oficial, y guardar el comprobante que se genera al final del proceso, ya que servirá como constancia.

¿Cuándo dan los resultados?

La SEP dará a conocer los resultados de asignación en junio de 2025, también en el portal de la AEFCM. Ahí podrás consultar en qué secundaria fue inscrito tu hijo o hija.

