Preinscripciones a secundaria en la CDMX: Estas son las fechas EXTRAORDINARIAS en agosto

Estas son las fechas extraordinarias para las preinscripciones en la CDMX

Tu hija o hijo está por terminar la primaria? Entonces pon atención, porque ya se dieron a conocer las fechas para realizar el trámite de preinscripción a secundaria en CDMX para el ciclo escolar 2025-2026. Aquí te contamos cuándo inicia el registro, cómo hacerlo y qué documentos necesitas.

La preinscripción es un paso clave para asegurar que los estudiantes puedan ingresar a una secundaria pública cercana a su domicilio o con base en sus preferencias. Este proceso forma parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), que cada año habilita la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

¿Cuándo inicia la preinscripción a secundaria 2025 en CDMX?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo para realizar la preinscripción a secundaria será del 5 al 16 de febrero de 2025.

Durante esos días, las madres, padres o tutores podrán ingresar a la plataforma para registrar a sus hijos e hijas, eligiendo las secundarias de su preferencia por orden de prioridad.

Sin embargo, hay preinscripciones extraordinarias en el mes de agosto que se llevarán a cabo desde el 4 de agosto hasta el 8 del mismo mes. El proceso es el mismo.

¿Cómo hacer la preinscripción a secundaria?

El trámite se realiza completamente en línea a través del portal de la AEFCM:

https://www.gob.mx/aefcm

Una vez dentro, deberás acceder a la sección correspondiente al nivel secundaria y llenar el formulario con los siguientes datos:

CURP del alumno o alumna

Clave del centro de trabajo (CCT) de la primaria donde estudia actualmente

Correo electrónico de contacto

Opciones de secundarias deseadas (hasta 5)

Es importante tener a la mano toda esta información y revisar que no haya errores antes de enviar el formulario, ya que eso podría afectar el proceso de asignación.

¿Quiénes deben preinscribirse?

Este proceso está dirigido a:

Estudiantes que cursan sexto de primaria en una escuela pública o privada.

Niñas y niños que no están inscritos actualmente, pero que cumplen los 12 años en 2025.

Alumnos foráneos o que vienen de escuelas particulares y desean ingresar a una secundaria pública en CDMX.

¿Qué pasa si no te preinscribes?

Si no se realiza el trámite en las fechas establecidas, el estudiante podría quedarse sin un lugar asignado o ser ubicado en una escuela con disponibilidad, sin posibilidad de elegir.

Por eso es fundamental hacer la preinscripción dentro del periodo oficial, y guardar el comprobante que se genera al final del proceso, ya que servirá como constancia.

¿Cuándo dan los resultados?

La SEP dará a conocer los resultados de asignación en junio de 2025, también en el portal de la AEFCM. Ahí podrás consultar en qué secundaria fue inscrito tu hijo o hija.