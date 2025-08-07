Tormenta tropical ‘Ivo’: Estados que se verán ‘AZOTADOS’ en las próximas horas

Recuerda que México se encuentra en la temporada de huracanes, por lo que es importante conocer los estados afectados

Lluvia en la Ciudad de México.
Lluvia en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Jessica Piña

La tormenta tropical Ivo, que se formó en el océano Pacífico el 6 de agosto, ya está provocando lluvias intensas y fuertes vientos en gran parte del territorio nacional.

Aunque no tocará tierra, sus efectos ya se sienten en varios estados del país, principalmente en el occidente, sur y centro, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué estados serán los más afectados por la tormenta tropical Ivo?

Las lluvias más fuertes se esperan en los siguientes estados:

  • Guerrero, Michoacán y Oaxaca: se prevén lluvias de 5 a 15 cm, lo que podría causar inundaciones repentinas y deslaves.
  • Jalisco: se anticipan lluvias muy intensas, de entre 75 y 150 mm.
  • Colima y Michoacán: también se esperan lluvias fuertes, de 50 a 75 mm.
  • Guerrero: además de las lluvias, se prevé oleaje de 2 a 3 metros en sus costas.

A lo largo del Pacífico mexicano también habrá oleaje elevado, principalmente en:

  • Jalisco, Colima y Michoacán, con olas de hasta 4 metros.
  • Guerrero, con olas de 2 a 3 metros.

Además, se pronostican vientos sostenidos de 30 a 40 km/h y rachas que podrían superar los 70 km/h en zonas costeras.

¿Habrá lluvias en el resto del país?

Sí. Aunque Ivo está centrado en el Pacífico, sus bandas nubosas, en combinación con el monzón mexicano y otros fenómenos, extenderán las lluvias a muchos otros estados. Este es el panorama general:

  • Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Chubascos (5 a 25 mm) en:Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
  • Lluvias aisladas en Baja California y Coahuila.

¿Qué hacer ante esta situación?

Aunque Ivo no impactará directamente en tierra, sí representa un riesgo importante por la cantidad de lluvia y el oleaje elevado que puede provocar. Las autoridades recomiendan:

  • Evitar acercarse a playas o zonas costeras durante la tormenta.
  • Mantenerse informado a través de medios oficiales y seguir las instrucciones de Protección Civil.
  • Preparar una mochila de emergencia en caso de vivir en zonas propensas a inundaciones.

La tormenta tropical Ivo ya afecta gran parte del país, con lluvias torrenciales en el Pacífico y condiciones adversas también en el centro, norte y sureste de México. Mantente alerta, sigue las recomendaciones y cuida a tu familia.

