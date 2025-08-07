Tormenta tropical ‘Ivo’: Estados que se verán ‘AZOTADOS’ en las próximas horas

Lluvia en la Ciudad de México.

La tormenta tropical Ivo, que se formó en el océano Pacífico el 6 de agosto, ya está provocando lluvias intensas y fuertes vientos en gran parte del territorio nacional.

Aunque no tocará tierra, sus efectos ya se sienten en varios estados del país, principalmente en el occidente, sur y centro, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué estados serán los más afectados por la tormenta tropical Ivo?

Las lluvias más fuertes se esperan en los siguientes estados:

Guerrero, Michoacán y Oaxaca : se prevén lluvias de 5 a 15 cm, lo que podría causar inundaciones repentinas y deslaves.

Jalisco : se anticipan lluvias muy intensas, de entre 75 y 150 mm.

Colima y Michoacán : también se esperan lluvias fuertes, de 50 a 75 mm.

Guerrero: además de las lluvias, se prevé oleaje de 2 a 3 metros en sus costas.

A lo largo del Pacífico mexicano también habrá oleaje elevado, principalmente en:

Jalisco, Colima y Michoacán , con olas de hasta 4 metros.

Guerrero, con olas de 2 a 3 metros.

Además, se pronostican vientos sostenidos de 30 a 40 km/h y rachas que podrían superar los 70 km/h en zonas costeras.

¿Habrá lluvias en el resto del país?

Sí. Aunque Ivo está centrado en el Pacífico, sus bandas nubosas, en combinación con el monzón mexicano y otros fenómenos, extenderán las lluvias a muchos otros estados. Este es el panorama general:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos (5 a 25 mm) en:Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Lluvias aisladas en Baja California y Coahuila.

¿Qué hacer ante esta situación?

Aunque Ivo no impactará directamente en tierra, sí representa un riesgo importante por la cantidad de lluvia y el oleaje elevado que puede provocar. Las autoridades recomiendan:

Evitar acercarse a playas o zonas costeras durante la tormenta.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y seguir las instrucciones de Protección Civil.

Preparar una mochila de emergencia en caso de vivir en zonas propensas a inundaciones.

La tormenta tropical Ivo ya afecta gran parte del país, con lluvias torrenciales en el Pacífico y condiciones adversas también en el centro, norte y sureste de México. Mantente alerta, sigue las recomendaciones y cuida a tu familia.