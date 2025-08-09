Arranca en alcaldía Álvaro Obregón Plan Integral de Recuperación de Barrancas

A la izquierda, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín.

En un esfuerzo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía Álvaro Obregón se dijo comprometida con el cuidado y la rehabilitación ambiental de las barrancas.

Para ello, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el alcalde Javier López Casarín presentaron el Plan Integral de Recuperación de Barrancas.

“Hace apenas 70 años, es decir, la edad de muchos de nuestro familiares y amigos, la gente podía beber directamente de esas aguas porque contábamos con un ecosistema hídrico rebosante, sano y en armonía con la vida cotidiana. Pero en las últimas décadas hemos causado un daño tan profundo que ese sistema hídrico vivo y sano ha sido prácticamente destruido. Hoy, el agua limpia se ha vuelto un recurso escaso, inaccesible y, en muchos casos, contaminado” Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón



“Por eso, ante la situación que enfrentamos, celebro la visión y el compromiso con que la Jefa de Gobierno ha decidido actuar, impulsando acciones concretas que devuelvan vida y utilidad a nuestros espacios naturales”, añadió el edil.

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde Javier López Casarín. ı Foto: Cortesía

La Jefa de Gobierno indicó que en la Ciudad de México existen 26 barrancas, que se concentran en las alcaldías Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Tlalpan, con una superficie total de mil hectáreas.

El objetivo del Plan consiste en la limpieza, restauración ambiental y vigilancia de esas áreas de valor ambiental, superficie equivalente a mil 380 campos de futbol profesional.

Para lograr el objetivo, se asignó a las alcaldías y secretarías involucradas la preservación de distintas barrancas, con el objetivo de lograr su limpieza total antes de que concluya este año.

“Queremos que las barrancas se conviertan en verdaderos pulmones para la Ciudad, libres de basura, descargas y construcciones irregulares. Va a haber una coordinación interinstitucional, voy a pedirles que podamos tener claridad de cuáles son las barrancas que le tocan a cada quien” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



El Plan contempla el saneamiento de aguas, revegetación, control de invasiones, tratamiento de descargas, vigilancia ciudadana y generación de conciencia ambiental.

