CDMX activa Alerta Púrpura, el mayor nivel de riesgo, por lluvia torrencial

Ante las lluvias torrenciales que se registran este domingo al centro de la Ciudad de México, autoridades han activado la Alerta Púrpura para la alcaldía Cuauhtémoc.

Lo anterior, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), por peligros asociados a las precipitaciones, como deslaves, inundaciones, fuertes corrientes y avenidas de agua.

Por ello, la Alerta Púrpura se mantendrá vigente hasta las 22:00 horas de este 10 de agosto, y no se descarta la caída de granizo durante el aguacero.

Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 10/08/2025 en la demarcación: @AlcCuauhtemocMx.

Lluvias activan también alertas Roja, Naranja y Amarilla

Al mismo tiempo, las condiciones climáticas adversas que golpean a la Ciudad de México han ameritado la activación alertas por lluvias, caída de granizo y rachas fuertes de viento.

Ante el pronóstico de copiosas precipitaciones, se activó la Alerta Roja para al menos siete alcaldías de la capital mexicana:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Alcaldías en Alerta Naranja

Por los embates de los intensos aguaceros, en otras seis demarcaciones se emitió la Alerta Naranja:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Xochimilco

Alcaldías en Alerta Amarilla

Aunque más ligeras, las lluvias registradas este domingo han provocado la activación de la Alerta Amarilla en otras dos alcaldías:

Milpa Alta

Tláhuac

Se prevé que las condiciones climáticas empeoren, pues también se emitió Alerta Amarilla por fuertes vientos con rachas de entre 50 a 59 kilómetros por hora para las alcaldías:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Para todas las alcaldías, las alertas se mantendrán activas hasta las 22:00 horas de este 10 de agosto, por riesgos como encharcamientos, inundaciones, posible caída de árboles o ramas, además de deslaves en laderas y aumento súbito del caudal de ríos o arroyos.

¿Qué significa la activación de las alertas por lluvias?

Las alertas Púrpura, Roja, Naranja y Amarilla forman parte del sistema de alertamiento temprano de la SGIRPC, utilizado ante el pronóstico de lluvias y otros fenómenos meteorológicos en la Ciudad de México.

En el caso de lluvias, el sistema se activa según la cantidad de agua que se espera que caiga, medida en milímetros:

Alerta Verde : pronóstico de lluvia menor a 15 milímetros

Alerta Amarilla : se activa ante lluvias previstas de 15 a 29 milímetros

Alerta Naranja : se emite por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros

Alerta Roja : cuando se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros

Alerta Púrpura: es el nivel máximo; se emite cuando el pronóstico supera los 70 litros por metro cuadrado

En caso de emergencia, Protección Civil recordó que están disponibles los números telefónicos:

911

55 5658 1111, de Locatel

55 5683 2222, de la SGIRPC

