Fuerte lluvia deja afectaciones en diversas zonas de la CDMX

La fuerte lluvia que azota la Ciudad de México y parte del Valle de México ha provocado diversas afectaciones, mientras la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC mantiene activa la alerta púrpura en la alcaldía Cuauhtémoc.

En la alcaldía Azcapotzalco se presentan encharcamientos de al menos 20 centímetros de altura en Avenida Tezozómoc y Camino a Nextengo, en la colonia San Miguel Amantal, por lo que las autoridades se encuentran realizando labores de desazolve.

En la alcaldía Miguel Hidalgo se presentan encharcamientos en la zona de San Bartolo Naucalpan y Río Paraná, en la colonia Argentina Poniente.

En Av. Tezozomoc y Camino a Nextengo, Col. San Miguel Amantal, @AzcapotzalcoMx, a consecuencia del azolve de las coladeras se formó un encharcamiento de aproximadamente 200 m de espejo por 20 cm de tirante. Al lugar arriba personal de @Bomberos_CDMX, para destapar las coladeras y… pic.twitter.com/ctMJK97Ozc — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2025

Las avenidas Paseo de la Reforma, Eduardo Molina, Fray Servando, Insurgentes y Eje 1 Norte también presentan encharcamientos y cierres parciales en la circulación.

En partes de la zona centro de la capital del país la lluvia estuvo acompañada por un intenso granizo lo que provocó no solo encharcamientos sino también caídas de árboles. Otra de las zonas afectadas de la alcaldía Cuauhtémoc es Santa María la Ribera en donde se reportan severas inundaciones que afectan la circulación.

El Estadio Olímpico Universitario también se ha visto afectado, pues la intensa lluvia ha generado encharcamientos visibles, mientras se disputaba un partido entre Pumas vs Necaxa.

En la línea 2 del metro presentó un corto circuito en las inmediaciones de la estación San Antonio Abad mientras granizaba en la zona, por lo que opera temporalmente en dos tramos: Cuatro Caminos – Pino Suárez y Tasqueña – Xola.

En redes sociales se comparten imágenes de las fuertes lluvias y rayos que azotan la capital del país.

Usuarios del Metro reportan una explosion en tunel estación San Antonio Abad línea 2 ,lo que ocaciono un corte de corriente , personal de la Policía Bancaria con extintores, controlaron el Fuego pic.twitter.com/LQdU8ax9KH — hermes (@vialhermes) August 11, 2025

