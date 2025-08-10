Pedalean contra las adicciones en CDMX

Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones

El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) organizaron la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones como parte de la Estrategia por la Paz y Contra las Adicciones del Gobierno de México.

En la Ciudad de México, la rodada y carrera inició a las 9:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y concluyó en la Alameda Central, donde se llevó a cabo una activación deportiva a cargo de la Conade.

El evento se realizó este domingo 10 de agosto de manera simultánea en los 32 estados del país con el objetivo de promover estilos de vida saludables y prevenir el consumo de drogas.

¡Más lugares, más movimiento! ✨

Estos son los nuevos puntos para unirte a la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones. 🕊️

¿Listo para rodar, correr o patinar? 🚴‍♀️🏃🛼🛹#MesDeLasJuventudes #JuventudesQueTransforman #RodadaJovenxLaPaz pic.twitter.com/5LLWdGPUK6 — imjuvemx (@imjuvemx) August 8, 2025

Las autoridades convocaron a niñas, niños, jóvenes, adultos y familias completas a participar en bicicleta, patines, patineta, caminando o corriendo, en un ambiente seguro.

La Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones se llevó a cabo de manera simultánea en 30 ciudades del país, entre ellas Rincón de Romos, Aguascalientes; Tijuana, Baja California; La Paz, Baja California Sur; Campeche, Campeche; Cuauhtémoc, Ciudad de México; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Ciudad Juárez, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Manzanillo, Colima; Durango, Durango; Toluca, Estado de México; Celaya, Guanajuato; Chilpancingo, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Morelia, Michoacán; Cuautla, Morelos; Tepic, Nayarit; Monterrey, Nuevo León; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Puebla, Puebla; Ezequiel Montes, Querétaro; Bacalar, Quintana Roo; Culiacán, Sinaloa; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Hermosillo, Sonora; Centro, Tabasco; Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala; Tuxpan, Veracruz; Mérida, Yucatán; y Villanueva, Zacatecas.

¡Es hoy! Te esperamos en la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones, tráete tus patines, bicicleta, patineta o ven a correr. 🏃‍♂️ 🚲 🛼 🛹



Busca tu sede más cercana y participa. #JuventudesQueTransforman pic.twitter.com/uRujcbnISI — IPN (@IPN_MX) August 10, 2025

