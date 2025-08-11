Balacera en Coyoacán deja una transeúnte muerta

Una mujer de 24 años quien transitaba la calle murió tras una balacera en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX), la mujer transitaba entre las calles Ocopan y Amatl y perdió la vida tras ser alcanzada por un proyectil durante el ataque.

Al momento en que las autoridades llegaron al sitio observaron a una mujer sobre la banqueta con visibles manchas de sangre en la cabeza.

“Paramédicos que arribaron al sitio diagnosticaron a la joven de 24 años de edad sin signos vitales por herida de bala en el cráneo, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes”, explicó la dependencia.

La #SSC informa:



Al momento, personal de la #SSC realiza la búsqueda y seguimiento de una motocicleta en la que viajan los probables responsables de realizar disparos de arma de fuego, de manera directa, en contra de un hombre que resultó lesionado en el rostro, en las calles… pic.twitter.com/Z4ToOgoUNQ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 12, 2025

La secretaría informó que el ataque se realizó por dos personas abordo de una motocicleta en contra de un hombre que también se encontraba transitando en la vialidad y quien resultó lesionado en el rostro.

La SSC informó que se logró la detención del presunto responsable a quien se le aseguró dos armas de fuego cortas, una de ellas tipo subametralladora.

“El hombre y las dos armas de fuego aseguradas, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso. En tanto, los operadores del C2 Sur, continúan con el seguimiento virtual de la motocicleta involucrada en los hechos, para su identificación y localización.”, informaron.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Los policías de la #SSC acudieron a las calles Ocoapan y Amatl, en la colonia #PedregalDeSantoDomingo, @Alcaldia_Coy, debido a un reporte de disparos emitido por los monitoristas del #C2 Sur.



Al llegar, observaron a una mujer sobre la banqueta con… pic.twitter.com/l4T5b66jSf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 12, 2025

