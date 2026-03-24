Janecarlo Lozano inaugura espacio cultural dedicado a Elena Poniatowska.

El alcalde de Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano, inauguró el ágora Elena Poniatowska dentro de las oficinas centrales de la demarcación, un espacio público que busca abrir nuevas rutas para la vida cultural en el norte de la capital. La plaza rinde homenaje a Elena Poniatowska, figura imprescindible de la literatura y el periodismo nacional, cuya obra ha dado voz a quienes pocas veces la tienen.

Desde el primer paso, el sitio propone una narrativa visual. El piso, hecho de piedra caliza en tonos blancos y negros, dibuja un tablero que remite a las teclas de un piano, marcando un ritmo silencioso bajo los pies. Al centro, un busto de la escritora —obra del escultor Víctor Hugo Yáñez— observa el flujo cotidiano, como si resguardara las historias que ahí comienzan a gestarse.

El entorno potencia la experiencia. Muros metálicos calados con figuras florales envuelven la plaza, generando una sensación de apertura y ligereza, mientras que, por encima, una velaria monumental se despliega como una flor en pleno florecimiento. La luz se filtra a través de su estructura y dibuja sombras cambiantes que recorren el espacio a lo largo del día, otorgándole una cualidad viva, casi escénica.

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Durante la inauguración, Lozano subrayó que el ágora está concebida como un punto de encuentro permanente. “Un espacio vivo para sus reuniones, para sus capacitaciones, para el arte, para la convivencia, para el diálogo”, afirmó ante trabajadores de la alcaldía, a quienes señaló como los primeros apropiadores de este sitio.

El alcalde también destacó el simbolismo del nombre. Reconoció en Poniatowska a una cronista de la memoria colectiva, una autora que ha sabido escuchar y narrar las historias del país. “No podía llevar cualquier nombre. Debía ser el de alguien que ha sido conciencia, memoria y corazón de México. Querida Elena Poniatowska, bienvenida a tu casa”, expresó.

Más de 500 trabajadores, así como diputados locales, federales e integrantes del Concejo, asistieron a la inauguración y fueron testigos de la develación del busto. En ese contexto, la escritora ofreció un mensaje que transformó el acto en un momento íntimo y poético.

“Estamos debajo de una estrella blanca (...) este techo nos habla, es casi una paloma y puede ser una mariposa”, dijo la autora de 93 años, al referirse a la velaria que cubre el espacio. Sus palabras trazaron una metáfora sobre la libertad y la imaginación: “Si están volando mariposas, nos están brindando su felicidad. Nosotros también somos seres libres, somos seres con alas. Volemos alto”.

El ágora no se limita a su valor simbólico. De acuerdo con autoridades locales, el espacio será activado con una programación constante de actividades: lecturas, talleres, presentaciones artísticas y encuentros comunitarios que permitan integrar la cultura a la rutina diaria de quienes transitan por la alcaldía.

En medio de oficinas administrativas, este nuevo recinto introduce una pausa. Un lugar donde la palabra, la música y las expresiones escénicas irrumpen en la cotidianidad burocrática y la transforman. La elección de Poniatowska no es casual: su obra, profundamente vinculada a las voces de la calle, encuentra eco en un espacio que busca, precisamente, abrir la cultura más allá de los recintos tradicionales.

Así, el ágora Elena Poniatowska no sólo inaugura una plaza pública, sino una intención: hacer de la cultura una presencia tangible, cercana y compartida. Un sitio donde cada paso, cada sombra y cada palabra construyen una experiencia colectiva en el corazón de la ciudad.

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JVR