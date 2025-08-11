Metro CDMX: ¿Qué pasa en la Línea 7 HOY lunes 11 de agosto?

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este lunes 11 de agosto, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

¿Qué pasa en la Línea 7 HOY lunes 11 de agosto?

Usuarios del Metro de la Ciudad de México informaron que la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, presenta retrasos y aglomeraciones este lunes 11 de agosto, por lo que urgen a considerar rutas alternas.

A través de redes sociales, usuarios informan que los tiempos de espera para abordar una unidad en la “línea naranja” ascienden hasta los 20 minutos, lo que provoca grandes aglomeraciones en andenes, situación que afecta principalmente a estaciones de correspondencia como Mixcoac.

Que onda @AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM como nos tiene asi.. esto es metro mixcoac a las 7:30 am.. no hay trenes.. donde esta el mantto del servicio, el apoyo para solventarlo.. necesitamos un transporte digno. @lopezdoriga @CarlosLoret @PaolaRojas pic.twitter.com/nQAzmrBCWr — gussy74 (@gussy74) August 11, 2025

Al respecto, el Metro de la Ciudad de México informó que los retrasos responden al retiro de un tren para revisión, pero que, después de este incidente, se trabajaba para reanudar la circulación.

Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2025

Por otro lado, la Línea 5, que va de Politécnico a Pantitlán, y la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, reanudaron su servicio este lunes, después de que el domingo cerraran temporalmente a causa de las fuertes lluvias.

#AvisoMetro: Todas las estaciones de la Línea A se encuentran abiertas al público usuario y en servicio. La circulación de trenes es continua de Pantitlán a La Paz, en ambos sentidos. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2025

#AvisoMetro Durante la madrugada, el equipo de Instalaciones Hidráulicas continuará los trabajos en la Línea 5 para reanudar el servicio lo antes posible.



Por el momento, la circulación de trenes se realiza únicamente de Politécnico a Consulado, en ambos sentidos, hasta la… https://t.co/H7hqqQ4xLk — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2025

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY lunes 11 de agosto?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

A causa de esto, los usuarios NO deberán buscar rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y ofreciendo servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2025

