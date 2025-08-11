‘Mi Beca para Empezar’: Descargar ESTE formato para obtener el apoyo a los útiles y uniformes GRATIS

El documento para descargar para los útiles y uniformes en agosto

El programa Mi Beca para Empezar es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Bienestar Educativo, que busca apoyar económicamente a estudiantes de nivel básico inscritos en escuelas públicas de la capital.

Además del depósito mensual, el proceso de registro y validación es clave para garantizar que cada beneficiario reciba su apoyo a tiempo.

Una de las acciones más importantes para padres, madres y tutores es descargar el comprobante de registro, ya que este documento confirma que el alumno se encuentra dado de alta correctamente en el sistema.

A continuación, te explicamos paso a paso cómo hacerlo.

Paso 1: Ingresa al portal oficial

El primer paso es acceder a la página oficial del programa a través del siguiente enlace:

registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx

En este sitio encontrarás la opción para iniciar sesión con tu Llave CDMX o con el expediente correspondiente. Este acceso garantiza que la información esté protegida y que solo el tutor registrado pueda visualizar los datos.

Paso 2: Inicia sesión con tu Llave CDMX

Una vez en la plataforma, deberás ingresar tu usuario y contraseña de Llave CDMX. Este mecanismo funciona como una llave digital para realizar trámites oficiales en línea de forma segura.

Al iniciar sesión, podrás ver tu información como tutor(a) y la del beneficiario o beneficiaria asignada.

Aquí es importante verificar que los datos sean correctos, incluyendo nombre completo, CURP y estatus del registro. En esta parte del proceso es posible que el sistema indique “Pendiente de validación” si la inscripción aún está en revisión.

Paso 3: Descarga el comprobante

Cuando hayas confirmado que los datos son correctos, busca la sección donde aparece el nombre del beneficiario. En la columna de Opciones, localiza el ícono con forma de flecha que se encuentra al lado derecho.

Al hacer clic, el comprobante de registro se descargará automáticamente en tu dispositivo. Este documento servirá como constancia oficial de que el beneficiario está inscrito en el programa.

¿Por qué es importante tener el comprobante?

El comprobante de registro es fundamental porque:

Sirve como evidencia oficial de que el beneficiario forma parte del programa.

Es necesario para realizar aclaraciones o correcciones en caso de que haya inconsistencias en los datos.

Puede ser solicitado durante auditorías o revisiones del programa.

Sin este documento, podría complicarse la gestión de incidencias o la confirmación de que el alumno recibirá el apoyo mensual.

Recomendaciones para tutores

Guarda el comprobante tanto en formato digital como impreso.

Verifica la información antes de descargarlo para evitar errores.

Consulta periódicamente el portal por si hay cambios en el estatus del beneficiario.

Si detectas problemas para acceder, comunícate con el soporte oficial del programa o acude a los módulos de atención de la Secretaría de Bienestar Educativo.

El proceso para descargar tu comprobante de registro es sencillo y rápido. Cumplir con este paso asegura que el apoyo económico de Mi Beca para Empezar llegue puntualmente y sin contratiempos, beneficiando así la educación de miles de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México.