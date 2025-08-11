Pedalean y corren contra las adicciones en CDMX

Asistentes a la carrera que se llevó a cabo ayer en la Ciudad de México posan durante este evento deportivo.

El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) organizaron en la Ciudad de México la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones como parte de la Estrategia por la Paz y Contra las Adicciones del Gobierno de México. La acción se replicó en todo el país.

La directora de Comunicación Social del Imjuve, Alejandra Cerecedo Constantino, explicó a La Razón que la competencia es un esfuerzo preventivo dirigido a la juventud mexicana, enfocado en mostrar alternativas saludables para invertir el tiempo, como el deporte y la cultura.

El Dato: Al menos siete de cada 10 personas de la ciudad pertenecientes a las generaciones Millenial y X han reportado haber consumido alguna sustancia psicoactiva en su vida.

“Esta carrera, en el marco del Día Internacional de la Juventud, es una estrategia por la paz y contra las adicciones para promover el deporte como una opción preventiva ante el consumo de drogas, la prevención del desarrollo de adicciones y para el cuidado de la salud”, destacó.

En cuanto al consumo de drogas, la Encuesta sobre Adicciones en la Ciudad de México 2019, reveló que 68.9 por ciento de la población de 16 años o más ha consumido alguna sustancia psicoactiva.

Al desglosar los datos por tipo de sustancia, se observa que 64 por ciento ha probado alcohol, 51.1 por ciento, tabaco; 13.8 por ciento, marihuana, y 7.8, drogas de uso comercial.

Ante este escenario, Cerecedo Constantino señaló que acciones que fomenten estilos de vida saludables y alternativas al consumo, como la práctica deportiva y actividades culturales, resultan fundamentales para frenar esta tendencia.

Precisó que la jornada contempló cerca de 109 carreras a nivel nacional, con un recorrido acumulado superior a los 780 kilómetros. Aunque la mayoría se realizó este domingo, algunas actividades comenzaron desde el sábado, sumando participantes en distintos puntos del país.

“Se están recorriendo más de 780 kilómetros, son más de 100 carreras a nivel nacional, algunas iniciaron desde ayer, el día sábado. Pero 780 kilómetros a nivel nacional en los que los jóvenes van a estar sumándose haciendo deporte, pueden ir con sus familias, con sus mascotas y el objetivo es generar comunidad, y pues que esto contribuye también a alejarlos de las adicciones”, afirmó.

La rodada y carrera se desarrollaron en línea con la Estrategia por la Paz y Contra las Adicciones, impulsada por el Gobierno de México que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Además de la Conade, participaron la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Educación Pública, los Centros de Integración Juvenil, el IMSS Bienestar, así como gobiernos estatales y municipales.

Con respecto a la participación en la ciudad, la bicicleta fue protagonista; sin embargo, también hubo quienes participaron en patines, trotando e incluso acompañados de familias y mascotas.

Cerecedo Constantino informó que miles de jóvenes participaron en actividades físicas, conciertos, talleres, clases de yoga y, en algunos estados, un pódium especial para las mascotas.

Indicó que el 12 de agosto harán foro para presentar la oferta gubernamental y que el 26 de septiembre se llevará a cabo la Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz, en la que prevén elaborar más de mil murales en coordinación con gobiernos e instituciones federales y locales.

