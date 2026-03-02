¿A dónde van los cinturones, perfumes y otros objetos decomisados en el concierto de Shakira en el Zócalo CDMX?

¿Qué pasará con el perfume o cinturón que te quitaron al entrar al concierto de Shakira en el Zócalo?

El domingo 1 de marzo, la cantante colombiana Shakira dio un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, que rompió récords de asistencia, con más de 400 mil personas en la plaza.

Para garantizar la seguridad durante este evento, autoridades capitalinas desplegaron tres mil 800 policías e instalaron varios puntos de seguridad, entre ellos, puntos de revisión para evitar el ingreso de objetos que pudieran ser peligrosos.

Más de 400 mil asistentes acudieron al Zócalo a ver a Shakira, en su concierto gratuito. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Así, a la vez que los fans de Shakira disfrutaron los grandes éxitos de la colombiana, también tuvieron que despedirse de sus cinturones, perfumes, drones y otros objetos que eran decomisados por los policías antes de ingresar a la plaza.

¿Qué pasa con los objetos decomisados en el Zócalo antes del concierto de Shakira?

¿Te quitaron tu cinturón, perfume, dron o envase de vidrio antes del concierto de Shakira? Si eso te ocurrió, te tenemos malas noticias.

Concierto de Shakira reunión a seguidores de varios estados de la República. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Un trabajador de limpieza del Centro Histórico que habló en condición de anonimato dijo a La Razón de México que los envases de vidrio decomisados en los puntos de control, los cuales pudieran incluir perfumes o algún otro líquido no alcohólico, serán vaciados y destruidos.

Bebidas alcohólicas como latas, fueron decomisadas y esas son simplemente desechadas.

Shakira interpretó varios de sus grandes éxitos. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

En el caso de los cinturones, bolsas voluminosas y otros objetos detenidos en el punto de control, son simplemente tirados a la basura. Aunque, según este trabajador, algunos de sus compañeros pueden apropiarse de ellos.

“No falta que le guste uno y se lo lleve a su casa”, dijo el trabajador a La Razón de México.

Entre los objetos que se prohibió ingresar al Zócalo se encontraron envases de vidrio, drones, pirotecnia, aerosoles, rayos láser, bolsas voluminosas, objetos punzocortantes y hieleras.

Usuarios reclaman incongruencia en puntos de revisión

A pesar de que autoridades instalaron un amplio operativo de seguridad, asistentes al concierto acusaron que algunos puntos de control eran más estrictos que otros.

Como se constató mediante un recorrido a cargo de La Razón de México, en el punto de control de Madero permitían el paso con objetos voluminosos, como sombrillas, mientras que en el de la calle 5 de mayo los oficiales eran más estrictos, y prohibían incluso el paso con cinturones.

Me encontré con policías que sí te revisan y todo, pero a mi mamá le quitaron la sombrilla, que no podía pasar con ella. Qué mal, por la salud de mi mamá, pues el sol estaba fuerte y hay muchísima gente aquí con sombrillas que sí pudo pasar Ana, fan que vino desde alcaldía Iztacalco, en entrevista con La Razón



A pesar de todo, seguidores dijeron haber vivido una gran noche en el concierto que, ahora, se posiciona como el más asistido en el Zócalo.

