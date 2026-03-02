CDMX, lista para el Mundial: Clara Brugada

Conferencia de prensa de autoridades de la Ciudad de México.

Ciudad de México está lista para recibir a millones de personas

Con el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino, el más grande en la historia de este espacio público y que se reportó con saldo blanco, se demuestra que el gobierno de la Ciudad de México está lista para la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, aseguró la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En conferencia de prensa, Clara Brugada Molina celebró la asistencia de 400 mil personas al concierto de la colombiana, quienes se mantuvieron “absoluta calma, tranquilidad y paz, en un ambiente como lo vivimos: festivo, familiar y con mucha alegría.

Asimismo, Clara Brugada Molina remarcó que este evento reflejó la capacidad del gobierno capitalino para eventos de talla internacional, como el próximo Mundial, del cual será sede la CDMX.

“El concierto de ayer es un mensaje al mundo, de manera contundente: la Ciudad de México está lista para recibir a millones de personas y albergar grandes eventos internacionales, para albergar al Mundial. Nuestra ciudad volvió a demostrar su enorme capacidad organizativa y su profunda cultura cívica”, dijo Brugada a 100 días de que se celebre el Mundial.

