Sistema Público de Cuidados en CDMX se terminaría de implementar en 30 años

La Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina presentó este lunes una iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados en la Ciudad de México con el objetivo de reconocer, redistribuir y reducir las tareas del cuidado, las cuales serán reconocidas a nivel constitucional de la capital mexicana.

“No hay mejor momento ni lugar para presentar estas reformas. Nuestras sociedades históricamente han organizado la vida sobre una división sexual del trabajo, profundamente desigual”, declaró Clara Brugada durante la conferencia de prensa en el Museo de la Ciudad de México.

“A las mujeres y niñas se les ha asignado tareas esenciales para el bienestar colectivo pero son invisibilizadas, desvalorizadas y realizadas sin remuneración. ¿Ya no es hora de cuestionar la idea de que esta división de tareas del cuidado es natural?”, agregó.

Sin embargo, advirtió la mandataria, la implementación final del Sistema Público de Cuidados será hasta el año 2055.

“Quién sabe después que digan los diputadas y diputados, pero estamos proponiendo una meta de 30 años para lograr la mayor cobertura del sistema público de cuidados en la Ciudad de México, en infraestructura de cuidados para infantes, personas mayores o con discapacidad”, advirtió Brugada.

“No es tan sencillo cubrir la universalidad, por eso tenemos esta meta de 30 años”, explicó la Jefa de Gobierno al ser consultada sobre el tema.

De acuerdo con el informe de las políticas públicas y programas de la CDMX 2023-2024, hecho por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, hay tres millones 18 mil personas que pueden necesitar cuidados en la ciudad, en su mayoría menores de edad. Además, hay tres millones 80 mil personas que hacen trabajo no remunerado de cuidados en la capital.

De tal manera que la cobertura del sistema de cuidados abarcaría un total aproximado de poco más de seis millones de personas en la CDMX.

