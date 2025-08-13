Con daños, 484 casas por aguacero en tres alcaldías

Las intensas lluvias de los últimos dos días han causado afectaciones al menos a 484 viviendas de las alcaldías Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, de acuerdo con las autoridades locales.

Miguel Ángel Vela, vecino de la alcaldía Iztacalco, dijo a La Razón: “Sí se teme, porque si viene otra lluvia fuerte va a suceder lo mismo”, pues desde el domingo ha sido afectado por las inundaciones en su vivienda a causa de las fuertes lluvias. Su comedor, sala, refri, entre otros bienes, quedaron inservibles por las aguas negras. En esta demarcación se estima que al menos 84 viviendas han sido afectadas por los chubascos.

El habitante de la Unidad Habitacional Agua Caliente, en la colonia Pantitlán, contó que el pasado 10 de agosto el agua aumentó, por lo cual abrió los barrotes de su ventana para sacar de su vivienda a su hija, pero su hijo no pudo hacer lo mismo, por lo que abrió la puerta principal para sacarlo, aunque entró el agua.

El Dato: El elemento de Drenaje y Alcantarillado de Iztacalco, Jaime Delgadillo, se metió a una coladera para intentar destaparla, pero el agua lo cubría por completo.

Otro vecino mencionó el agua alcanzó 1.5 metros de altura, por lo que sus muebles y varios electrodomésticos ya son inservibles, como el refrigerador.

“Ya todo está un poco acomodado, pero había muebles, sillones, un televisor, aparatos electrónicos, el refrigerador estaba tirado. Llegó metro y medio el agua. Todo se perdió por las inundaciones, muebles, ropa, es una pérdida total del departamento”, afirmó Mauricio Miranda.

Las afectaciones por los chubascos de los últimos dos días también causaron afectaciones en otros puntos de la demarcación, como la Avenida Norte, casi esquina con calle 6, y en la privada María Elena, donde la lluvia de la noche causó encharcamientos que alcanzaron los 30 centímetros de altura.

32.5 millones cúbicos de agua pluvial cayó la madrugada del martes

84 hogares, al menos, tenían daños en Iztacalco por los chubascos

La mañana del martes, decenas de policías arribaron a estas zonas para destapar las coladeras de Avenida Norte para que disminuyera el agua. En esta vialidad, indicaron oficiales, al menos ocho viviendas resultaron afectadas.

“Empezó la lluvia desde la una y cuando empecé a ver que subía el agua eran las 04:00 horas. De ahí fue tan rápido que a las cinco ya había más de 30 centímetros.

“Toda la parte baja de mi casa está inundada, los patios, todas las áreas, mi local. Todo está mojado (es la primera vez que sucede algo así), tan alto. La gente que está adentro son mis familiares, pero no pueden salir”, contó Martha Soria.

Un policía de la SSC intenta destapar una coladera en Pantitlán. Fotos›Jonathan Castro y Eduardo Cabrera›La Razón

La vecina contó que en la madrugada salió con su hermana a buscar refugio debido a la altura del agua. A las 08:00 horas, aproximadamente, no podía entrar a su vivienda por el encharcamiento.

Algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) destaparon las coladeras del lugar con varillas y otros ayudaron a los afectados a sacar el agua de sus viviendas a cubetadas.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el volumen de los chubascos de la madrugada del martes fue de más de 32.5 millones de metros cúbicos. Además, el Gobierno local detalló que mediante el plan Tlaloque Reforzado atendió 169 encharcamientos y 66 caídas de árboles.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, quien recorrió la colonia Pantitlán, dijo a este diario que, hasta la mañana, había al menos 84 viviendas con daños en bienes, y 24 de ellas estaban en la Unidad Habitacional Agua Caliente.

Habitantes de Agua Caliente sacan sus objetos destruidos Fotos›Jonathan Castro y Eduardo Cabrera›La Razón

“Afectadas, como tal, con daños en su interior, que se echaron a perder sus electrodomésticos y demás, entre 84 y 90 viviendas. Estamos trabajando en el censo, estamos apoyando con el lavado y la desinfección, la limpieza de las zonas y el desazolve de la gran magnitud de agua que se metió en los estacionamientos”, dijo.

La morenista informó que su administración destinará cerca de 60 millones de pesos del presupuesto de recursos federales para rehabilitar completamente la red de drenaje de las calles 5 y 6, de Pantitlán. Consideró que ello permitirá que los vecinos ya no sufran estas situaciones.

Además, Reyes Paz explicó que las plantas de rebombeo, localizadas en calle 7 y que son manejadas por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), no siempre son echadas a andar pronto, por la saturación de la red hidráulica principal, y genera encharcamientos en la zona.

La alcaldesa reconoció además que a su llegada a la demarcación, que anteriormente fue gobernada por el también morenista, Armando Quintero Martínez, encontró “una alcaldía con muchas necesidades”.

“Tenemos 80 socavones que hemos estado atendiendo, en los más grandes hemos estado en coordinación con la Segiagua, estamos hablando de falta de tuberías de mayor magnitud de diámetro los tubos; tenemos severas afectaciones por el tema de funcionamiento de drenaje de la colonia Pantitlán, de los cárcamos que se hicieron en la administración pasada en Agua Caliente y Laurel, que son las zonas que se nos han estado inundando desde el día uno que comenzó a llover en mi administración”, afirmó.

Otros vecinos indicaron que los encharcamientos comienzan a ser una constante, por lo que urgieron a las autoridades capitalinas y de la alcaldía a atender la situación y desazolvar frecuentemente; no obstante, elementos de la alcaldía que destaparon coladeras retiraron hojarasca, basura y hasta ropa.

LA VISITA. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, recorrió por la tarde las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, donde informó que había, al menos, 400 hogares afectados por los chubascos.

La mandataria capitalina prometió a los vecinos que serán censados con el objetivo de que reciban apoyos; además, aclaró que habrá dos tipos de atenciones a los hogares: por medio del seguro del Gobierno local, según los daños causados por el agua, y por la entrega de apoyos inmediatos para la emergencia.

“Primero, necesitamos que todos y todas ustedes sepan que seguramente ya se hizo un censo; en donde no se haya hecho, se va a hacer”, precisó.

Tormenta deja afectaciones en 7 municipios del Edomex

› Por Alan Gallegos

La fuerte lluvia que cayó durante la noche del lunes y la madrugada de ayer provocó diversas afectaciones, especialmente inundaciones de distinta magnitud, en al menos siete municipios del oriente del Estado de México.

En la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Tlalnepantla, una barda colapsó y cayó sobre tres inmuebles, sin que se reportaran víctimas, aunque los moradores de las viviendas fueron desalojados, con objeto de revisar las condiciones de las mismas.

El Dato: El pasado lunes, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, presentó la actualización del Atlas de Riesgo de los 25 municipios de la entidad.

Protección Civil de Tlalnepantla informó que, debido a la intensa lluvia, se reblandeció el suelo arenoso, lo que provocó un deslizamiento que comprimió la estructura de la barda, misma que terminó colapsada. Una de las viviendas afectadas por el desplome tenía techo de lámina, por lo que sufrió daños significativos al caerle encima parte de la estructura de concreto.

Las autoridades señalaron que los habitantes de esta casa fueron trasladados a una unidad médica para su valoración, además de que se pidió a los de las otras dos viviendas acudir al refugio temporal Karol Wojtyla, en el deportivo Cri Cri, mientras se evalúan las condiciones en que quedaron las construcciones.

La precipitación pluvial también provocó inundaciones de consideración en las avenidas Prolongación Hidalgo, La Presa y Río de los Remedios, y en un bajopuente de la calzada Mario Colín, en la citada demarcación.

26 fenómenos naturales contempla el nuevo Atlas de Riesgo del Edomex

En Nezahualcóyotl, el Gobierno municipal informó que se contabilizaron 312 casas afectadas, ocho árboles caídos y dos autos dañados por la precipitación pluvial del martes.

En la colonia Agua Azul, vecinos reportaron inundaciones severas en calles y viviendas, al grado de que en algunas zonas el nivel del agua rebasó los 70 centímetros, lo que impidió que muchas personas fueran al trabajo o a la escuela. Con botas de hule, algunos habitantes del lugar cerraron vialidades para evitar que los autos pasaran y provocaran olas que inundaran más las casas.

Varias calles aledañas al cruce de Laguna de San Cristóbal y Lago Guanacacha quedaron totalmente inundadas, lo que hizo imposible que los pobladores salieran a realizar sus actividades.

Personal de Ecatepec, en una de las zonas afectadas, ayer Fotos›Especial

Carlos Rosales, habitante del lugar, compartió con La Razón que, desde muy temprano, varios vecinos hicieron reiterados llamados de auxilio al número de emergencias 911 y al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcóyotl, pero las autoridades municipales nunca llegaron a prestar auxilio.

Lamentó que, en su momento, el alcalde de Morena, Adolfo Cerqueda, pidió el voto de los ciudadanos para lograr su reelección, pero una vez confirmado en el cargo, ya no se preocupa por atender a los vecinos ni por tener el drenaje de la demarcación en buenas condiciones.

En tanto, en la calle San Esteban de la colonia Vicente Villada, el nivel del agua subió tanto, que tapó por completo a los autos que intentaron circular por ahí o que estaban estacionados, mientras que las banquetas desaparecieron.

Las calles de la colonia Agua Azul, en Nezahualcóyotl, totalmente inundadas Fotos›Especial

La fuerte lluvia también provocó afectaciones en diversas colonias de los municipios de Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y La Paz.

En el inicio de la autopista México-Puebla, en La Paz, se reportó una anegación que rebasó el metro de altura, lo que provocó que el tránsito por esa vía de acceso a la Ciudad de México fuera muy lento en ambos sentidos.

En Ecatepec se registraron encharcamientos en varias colonias, entre ellas Villa de Guadalupe Xalostoc, Granjas Valle de Guadalupe y La Estrella, además de que se desbordó el Gran Canal, a la altura de la colonia Altavilla.

A través de videos subidos a redes sociales, habitantes de la zona pidieron ayuda a las autoridades ante la inundación de sus casas y mencionaron que la Comisión Nacional del Agua cerró las compuertas, por lo que el agua se salió del cauce y se metió a las viviendas.

En el poblado de Santo Tomás Chiconautla, una persona fue arrastrada por el agua, por lo que tuvo que ser apoyada por dos hombres que se encontraban cerca, según se aprecia en un video que circuló en redes sociales.

De igual forma, el servicio de la línea 4 del Mexibús fue suspendido debido a un encharcamiento severo en la Avenida Nacional, lo que hizo que decenas de pasajeros se quedaran varados en varias de las estaciones de la red de transporte.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec informó que se realizaron recorridos preventivos para identificar riesgos, como cables caídos, árboles con peligro de desplome y estructuras inestables, mientras que personal de Tránsito realizó cortes viales en avenidas inundadas.