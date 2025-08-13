Plaza Mitikah permanecerá cerrada tras caída de elevador que dejó dos heridos

Colocan sellos de suspensión en Plaza Mitikah tras falla en elevador que dejó dos personas lesionadas.

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, informó que se hará una revisión en materia de Protección Civil y administrativa de cada establecimiento dentro de la Plaza Mítikah, donde el pasado 12 de agosto la caída de un elevador dejó dos personas lesionadas.

Hasta entonces y hasta que se reparen las fallas en los elevadores, la Plaza Mítikah permanecerá cerrada y con sellos de suspensión de actividades, informó el edil.

“No nos dejaremos presionar por ningún tipo de cuestiones. Seguiremos trabajando hasta que nos comprueben que puede ser un lugar seguro para todos los vecinos”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Beneficia a un millón 250 mil estudiantes Clara Brugada entrega de tarjetas para útiles y uniformes escolares de nivel básico

La Plaza Mitikah permanecerá cerrada hasta que garantice que es segura para todos los visitantes y vecinas y vecinos de Benito Juárez.

No nos dejaremos presionar por ningún tipo de cuestiones, el #OrdenYSeguridad en Benito Juárez es primero.#PlazaMitikah #BenitoJuarez #CDMX pic.twitter.com/8oNQLVqYFI — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 13, 2025

¿Qué pasó en la Plaza Mitikah?

Ayer, tras el incidente, la alcaldía Benito Juárez solicitó a personal de la Plaza Mitikah detener el servicio de los elevadores, pero se negaron.

No fue sino hasta una hora y media después del accidente que personal de Protección Civil suspendió las actividades de la plaza comercial, ubicada en el pueblo de Xoco.

Plaza Mitikah tampoco activó los protocolos de Protección Civil, y personal de la alcaldía se encargó de establecer un perímetro de seguridad en el lugar.

El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) suspendió las actividades en la Plaza Mitikah, hasta que se subsanen las fallas estructurales y se entreguen las cartas responsivas oficiales emitidas por un Director Responsable de Obra (DRO) y un corresponsable en instalaciones, tal como lo establece la normatividad vigente.

Personal del INVEA adscrito a la alcaldía Benito Juárez colocó sellos de suspensión de actividades en Plaza Mítikah. Se continuará en la supervisión del lugar. pic.twitter.com/NWDU8bd4zY — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 13, 2025

Además, el alcalde Luis Mendoza indicó que las personas lesionadas, tendrán todo el apoyo que necesiten por parte de su administración.

Según un reporte preliminar ofrecido por la alcaldía, un hombre de 47 años y una mujer de 60 resultaron con “posibles lesiones en cuello y luxaciones de miembros pélvicos ”.

El alcalde mencionó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya inició las investigaciones por el presunto delito de lesiones culposas.

Falla elevador en Plaza Mitikah y deja dos lesionados. ı Foto: X, @LuisMendozaBJ

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr