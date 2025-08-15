Incendio en bodega de Iztacalco provoca enormes columnas de humo | VIDEO

Un incendio en una bodega ubicada en la alcaldía Iztacalco provocó una larga columna de humo y movilización de bomberos y equipos de emergencia la tarde de este viernes.
A través de redes sociales, el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que se registró un incendio en el inmueble ubicado sobre Avenida del Recreo, a la altura de Chimalpopoca, alcaldía Iztacalco.
En una fotografía, se aprecia una larga columna de humo. Además, la autoridad vial informó que, por estos hechos, equipos de emergencia laboran en el lugar.
Posteriormente, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) precisó que el incendio se originó en una bodega, y confirmó que se habían movilizado los equipos de emergencia.
De acuerdo con la misma dependencia, hasta las 16:00 horas de este viernes continuaban las labores de emergencia en la misma bodega, por lo que recomendaba evitar la zona y considerar alternativas viales:
- Plutarco Elías Calles
- Calzada de la Viga
- Francisco del Paso y Troncoso
- Francisco I. Madero
Al cierre de esta nota, autoridades capitalinas no han informado si han logrado extinguir el fuego, ni tampoco se ha determinado cuál fue su causa.
¿Cómo evitar incendios en almacenes y bodegas?
- Identificar las áreas de mayor riesgo, como zonas con cableado eléctrico, almacenamiento de productos inflamables o maquinaria en uso constante
- Mantener el sistema eléctrico en buen estado mediante inspecciones y mantenimiento periódico para evitar fallas
- Instalar detectores de humo, rociadores automáticos y colocar extintores en puntos estratégicos
- No exceder las limitaciones de almacenamiento para materiales inflamables y almacenar estos productos en condiciones adecuadas
- Controlar el acceso al personal y evitar la entrada de personas no autorizadas para prevenir incendios deliberados
- Mantener limpias y ordenadas las instalaciones, evitando la acumulación de materiales combustibles como papel, cartón y residuos
- Prohibir fumar dentro de las bodegas y en zonas de riesgo de incendio
- Segregar adecuadamente los materiales inflamables para evitar la propagación de un incendio
- Capacitar al personal en medidas de seguridad contra incendios y en el uso correcto de los equipos de protección y extinción
- Contar con un plan de emergencia y evacuación y realizar simulacros periódicos para garantizar la correcta respuesta en caso de incendio
