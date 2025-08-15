Incendio en bodega de Iztacalco provoca enormes columnas de humo | VIDEO

Un incendio en una bodega ubicada en la alcaldía Iztacalco provocó una larga columna de humo y movilización de bomberos y equipos de emergencia la tarde de este viernes.

A través de redes sociales, el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que se registró un incendio en el inmueble ubicado sobre Avenida del Recreo, a la altura de Chimalpopoca, alcaldía Iztacalco.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Avenida del Recreo a la altura de Chimalpopoca, @IztacalcoAl, por incendio, servicios de emergencia laboran en el lugar, corte a partir de Francisco del Paso y Troncoso.#AlternativaVial Av. Plutarco Elías Calles. pic.twitter.com/ZgdUuSUNJv — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2025

En una fotografía, se aprecia una larga columna de humo. Además, la autoridad vial informó que, por estos hechos, equipos de emergencia laboran en el lugar.

Posteriormente, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) precisó que el incendio se originó en una bodega, y confirmó que se habían movilizado los equipos de emergencia.

🚒🚨Servicios de emergencia atienden 🔥 incendio de bodega en la colonia Los Reyes, @IztacalcoAl.

🔀 Alternativa vial: Plutarco Elías Calles y Francisco I. Madero.#911CDMX #C5conConfianza#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/NHmjSchj5x — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 15, 2025

De acuerdo con la misma dependencia, hasta las 16:00 horas de este viernes continuaban las labores de emergencia en la misma bodega, por lo que recomendaba evitar la zona y considerar alternativas viales:

Plutarco Elías Calles

Calzada de la Viga

Francisco del Paso y Troncoso

Francisco I. Madero

Al cierre de esta nota, autoridades capitalinas no han informado si han logrado extinguir el fuego, ni tampoco se ha determinado cuál fue su causa.

⚠️#TómaloEnCuenta 🚧 Servicios de emergencia continúan laborando por incendio de bodega en la colonia Los Reyes, @IztacalcoAl. 🚒🔥🧯



🔀 Alternativa vial: Plutarco Elías Calles, Calzada de la Viga, Francisco del Paso y Troncoso y Francisco I. Madero.#911CDMX… pic.twitter.com/lTVPEaH0W5 — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 15, 2025

¿Cómo evitar incendios en almacenes y bodegas?

Identificar las áreas de mayor riesgo, como zonas con cableado eléctrico, almacenamiento de productos inflamables o maquinaria en uso constante

Mantener el sistema eléctrico en buen estado mediante inspecciones y mantenimiento periódico para evitar fallas

Instalar detectores de humo, rociadores automáticos y colocar extintores en puntos estratégicos

No exceder las limitaciones de almacenamiento para materiales inflamables y almacenar estos productos en condiciones adecuadas

Controlar el acceso al personal y evitar la entrada de personas no autorizadas para prevenir incendios deliberados

Mantener limpias y ordenadas las instalaciones, evitando la acumulación de materiales combustibles como papel, cartón y residuos

Prohibir fumar dentro de las bodegas y en zonas de riesgo de incendio

Segregar adecuadamente los materiales inflamables para evitar la propagación de un incendio

Capacitar al personal en medidas de seguridad contra incendios y en el uso correcto de los equipos de protección y extinción

Contar con un plan de emergencia y evacuación y realizar simulacros periódicos para garantizar la correcta respuesta en caso de incendio

