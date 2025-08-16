¿Qué pasó en el foro Gato Calavera y por qué lo suspendieron?

Los fanáticos de la música en vivo y de la cultura alternativa en la Ciudad de México están conmocionados debido a que, por primera vez en 15 años de operación, el recinto Gato Calavera fue suspendido, semanas después del desalojo en festival Bandemia y meses después de lo propio en Multiforo Alicia.

A causa de esto, foros independientes, activistas, artistas y fanáticos de la música han expresado su malestar por la suspensión del recinto Gato Calavera, y han exigido aclaraciones y su pronta reapertura, toda vez que es uno de los foros que históricamente ha servido como punto de encuentro para comunidades alternativas.

¿Por qué suspendieron el Gato Calavera?

La noche del jueves, se registró una riña cerca del Gato Calavera, ubicado en Xola 114, colonia Álamos. Según videos que circularon en redes sociales, así como un comunicado del mismo recinto, un grupo de personas golpeó a otra debido a una pelea callejera.

Un día después, la noche del viernes 15 de agosto, el concejal por Morena de la alcaldía Benito Juárez, Hugo Torres Zumaya, informó que, a petición de los vecinos pidió la intervención de las autoridades en el foro, con el objetivo de deslindar la responsabilidad del mismo en estos hechos.

“A petición de vecinos de la Colonia Álamos #BenitoJuarez he solicitado de manera URGENTE la suspensión y en su caso clausura, del bar Gato Calavera de la Colonia Álamos en la Alcaldía Benito Juárez, así como más operativos constantes en la zona”, escribió el concejal.

“El día de ayer se suscitaron estos hechos, generadores de violencia, no se va a permitir que este tipo de lugares afecten la vida en comunidad de nuestra demarcación”, abundó.

Horas después, se informó que el Gato Calavera había sido, efectivamente, suspendido. Así lo confirmó Hugo Torres Zumaya, quien, en otra publicación, agradeció al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y al Gobierno capitalino por ejecutar la medida correspondiente.

Gato Calavera responde: pelea fue al exterior

Ante estos hechos, el Gato Calavera publicó un comunicado en el que, si bien confirmó que hubo una riña al exterior del lugar, aseguró que el evento relacionado con los hechos se llevó con tranquilidad al interior de las instalaciones, por lo que se deslinda de la violencia registrada en videos.

“A media calle del foro en vía pública se suscitó una riña entre asistentes seguidores de equipos de fútbol. (misma que se muestra en el video) la cual por supuesto reprobamos”, escribió el foro.

“Se pidió apoyo al sector correspondiente de seguridad, con los que se trabajó en conjunto, en tiempo y forma. El chico fue auxiliado, se levantó, se le preguntó si requería ambulancia o declarar y no quiso; se fue caminando con varios de sus acompañantes”, abundó.

En el mismo sentido se pronunció la comunidad en redes sociales. Usuarios en medios digitales aseguraron que la clausura del foro es un acto de censura, y remarcaron que el mismo no tenía nada que ver con la pelea al exterior.

Sin embargo, Torres Zumaya justificó la decisión al asegurar que en este recinto “realizan eventos donde hay venta de alcohol y no se toman medidas de seguridad”.

“Que se realicen las indagatorias, peritajes correspondientes y que revisen la documentación del lugar y que cumpla con las medidas y normatividad para realizar esa clase de eventos”, abundó.

