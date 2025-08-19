Pasa custodia compartida de las mascotas

Una joven carga a un perro durante el Adoptatón, en Chapultepec, en mayo.

La Ciudad de México se convirtió en la primera del país en establecer en el Código Civil la guarda y custodia de las mascotas en los casos de divorcio.

Con 57 votos a favor, el Pleno del Congreso capitalino avaló el dictamen para modificar el Código Civil de la Ciudad de México con el objetivo de que, en caso de que los divorciados tengan animales de compañía, lleven a cabo un plan de cuidados de éstos, sobre su custodia, visitas, manutención y atención veterinaria.

El Dato: Un estudio del Inegi, de 2021, estimó que en la Ciudad de México hay al menos 61.4 por ciento de hogares con mascotas y a nivel nacional es 69.8 por ciento.

“Ya no existirá la posibilidad de que un juez niegue una solicitud de divorcio simplemente por la naturaleza sobre la que se realice la convivencia y el cuidado de nuestros acompañantes de vida.

“Éste es un llamado para modificar nuestro Código Civil y ser la primera ciudad en México en reconocer oficialmente el derecho de guarda, custodia y un plan de atención que garantice la protección y el bienestar de los seres queridos en los procesos de divorcio”, expuso la diputada promovente de la iniciativa, Luisa Ledesma Alpízar, al razonar su voto.

De acuerdo con la legisladora, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en México más de 30 por ciento de los matrimonios termina en divorcio. Esto, indicó la funcionaria en su propuesta, afecta también a animales de compañía.

La integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, quien presentó en enero pasado la iniciativa, detalla en el documento que en materia de divorcio no estaban contempladas las mascotas, las cuales también forman parte de las familias capitalinas.

A esa problemática, precisa, se suma que durante la separación de una pareja, los animales también sufren por ello y no cuentan con derechos para su protección y cuidado.

“Los dueños o cuidadores de animales desarrollan lazos emocionales profundos con ellos, comparables a los de sus padres con los hijos y cuando ocurre una separación es esencial pensar en sus derechos; es una realidad que sus cuidados implican cargas económicas y que requieren de tiempo, factores que deben de considerarse al momento de darse la separación”, dijo la legisladora.

Los diputados locales además aprobaron la propuesta para que los animales ya no sean considerados como “bienes muebles” en el Código Civil y se les reconoce como seres sintientes.

Con lo avalado, toda persona ahora está obligada a respetar la vida de los animales y velar por su bienestar, ya que se les considera como seres sintientes que son sujetos a un trato digno.

Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que esta decisión es un acto de justicia y humanidad.