Policía dispara y mata a motociclista tras riña; SSC-CDMX afirma que ya está detenido

Por una discusión de tránsito que derivó en una riña, un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) disparó y mató a un motociclista en calles de la alcaldía Venustiano Carranza; el uniformado fue detenido y presentado ante el Ministerio Público.

La dependencia informó, en una tarjeta informativa, que al agente involucrado se le confiscó su arma e inició una indagatoria para deslindar responsabilidades, así como el caso turnado a la Dirección de Asuntos Internos donde se integró una carpeta de investigación.

Detalló que policías de la SSC-CDMX tuvieron un altercado con motociclistas, quienes circulaban en la avenida Galindo y Villa, casi con el cruce de Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, cerca del edificio de la alcaldía Venustiano Carranza.

La institución mencionó que los informados -sin revelar su identidad- realizaban labores en un punto de revisión y los motociclistas “se tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña”.

Tras varios intercambios de golpes, uno de los oficiales accionó su arma de cargo contra un joven de 21 años de edad, quien recibió un balazo en la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital Balbuena para su atención médica, donde posteriormente perdió la vida.

En redes sociales se dio a conocer un video del momento en que ocurrió el incidente, donde se aprecia cuando uno de los motociclistas camina hacia donde su compañero pelea con el policía, y de repente se escuchó un disparo, cayendo sobre el pavimento.

JVR