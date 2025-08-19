DEA insiste en que hay coordinación con autoridades mexicanas en Proyecto Portero.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ratificó que el Proyecto Portero, para desmantelar a los “guardianes” o jefes de plaza de los cárteles en ambos lados de la frontera, sí se realiza en coordinación con autoridades mexicanas.

En una respuesta a la agencia de noticias AP, la agencia antidrogas señaló que ayer sólo se informó de la iniciativa de formación vinculada a dicho proyecto, el cual “tiene implicaciones positivas para ambos lados de la frontera”.

Lo anterior después de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negara la existencia de un acuerdo con la DEA para llevar a cabo el Proyecto Portero y dijo desconocer por qué se emitió un comunicado sobre ello.

“No hay ningún acuerdo con la DEA, emite un comunicado, no sabemos con base en qué, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo”, dijo la mandataria mexicana. “No sabemos por qué emitieron este comunicado en materia de seguridad”, apuntó.

A lo anterior, agregó que hay comunicación entre el Comando Norte y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. También recordó que los dos gobiernos han trabajado durante meses para elaborar un acuerdo de seguridad que ya está listo para su firma.

La Presidenta Sheinbaum negó que exista el "Proyecto Portero" de la DEA. ı Foto: Cuartoscuro / Reuters

Después de esas palabras, la agencia antidrogas señaló que el Proyecto Portero representa “un paso significativo para avanzar y fortalecer la aplicación de la ley y el intercambio de inteligencia con los socios con respecto a un tema que tiene implicaciones positivas en ambos lados de la frontera”.

Así anunció la DEA el Proyecto Portero

La DEA anunció el lunes el lanzamiento de esta importante “iniciativa binacional” con México para desmantelar los corredores de todo tipo de contrabando en la frontera común.

El Proyecto Portero aspira a desmantelar a los vigilantes de los cárteles que “dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México”.

Para ello, se puso en marcha un programa de capacitación y colaboración de varias semanas que reúne a investigadores mexicanos con funcionarios policiales, de defensa, de inteligencia o fiscales estadounidenses que “identificarán objetivos comunes, desarrollarán estrategias coordinadas y fortalecerán el intercambio de inteligencia”, agregó la agencia.

La DEA anunció una iniciativa del Proyecto Portero, que busca capacitar a personal mexicano contra los cárteles de la droga. ı Foto: larazondemexico

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR