Vinculan a proceso a ‘Lord Pádel’, su esposa, hijo y socio por tentativa de homicidio

"Lord Pádel" y su familia, vinculados a proceso este 19 de agosto.

Una jueza de Control en el Estado de México, vinculó a proceso a Alejandro “N”, conocido como “Lord Pádel”, a su esposa, Karla “N”, su hijo, Germán “N”, y su socio Othón “N”, por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de un instructor en el municipio de Atizapán.

Sin embargo, debido a que “Lord Pádel” y su socio cuentan con un amparo contra la orden de aprehensión, sólo su esposa e hijo permanecerán en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla.

En la audiencia de este martes, que se extendió por varias horas, la jueza fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria .

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr