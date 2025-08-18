Reportan liberación de ‘Lord Padel’ tras ingreso al penal

Alejandro Germán Mondragón, apodado en redes como Lord Pádel, fue captado en video golpeando a un instructor en un club de Atizapán.

Se reporta que un juez de control habría ordenado la liberación inmediata de Alejandro “N”, mejor conocido en redes sociales como “Lord Pádel”, tras su ingreso al penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

De acuerdo con los primeros reportes, Alejandro “N” y Othón “N” contaba con un amparo contra la orden de aprehensión, lo que les permite, continuar la primera audiencia en libertad.

Sin embargo, el abogado de la víctima declaró para medios que una vez que concluya el receso decretado se dictaminará la situación de ambos hombres, pero remarcó que existe un amparo.

‘Lord Padel’ fue detenido luego de golpear junto a sus escoltas a un instructor, identificado como Israel Morales, en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza, hecho que quedó grabado y se viralizó en redes sociales.

Alejandro Germán “N”, apodado en redes “Lord Pádel” y su socio Othón “N” enfrentaran el libertad el proceso penal por homicidio en grado de tentativa, debido a que cuentan con amparos contra orden de aprehensión.



En tanto, su esposa Karla Alejandra “N” y su hijo Germán “N”,… pic.twitter.com/5Ep6xwslJ0 — ALEJANDRO MALDONADO (@Alex_MaldonadoS) August 18, 2025

Temor por su seguridad en prisión

Durante las primeras horas del domingo pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los detenidos, Alejandro “N”, su esposa Karla Alejandra “N”, su hijo Germán “N” y su escolta Othón “N”, fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos.

El operativo de traslado incluyó la participación de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Atizapán, debido al alto perfil mediático del caso.

Por su parte, los abogados de la familia promovieron amparos adicionales al considerar que sus clientes corren peligro de muerte en este penal, el cual ha sido señalado por supuestos actos de tortura contra internos.

Según fuentes de la FGJEM, la defensa argumenta que la mediatización del caso aumenta el riesgo para “Lord Pádel”, quien incluso ha manifestado miedo de sufrir un calvario similar al de otros reclusos de alto perfil como el Fofo Márquez.

Ingresan a penal de Barrientos a Lord Pádel y su familia. ı Foto: Fiscalía Edomex

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT