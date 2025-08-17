Ingresan a penal de Barrientos a ‘Lord Pádel’ y su familia por tentativa de homicidio

Ingresan a penal de Barrientos a Lord Pádel y su familia.

Alejandro “N”, conocido en redes sociales como “Lord Pádel”, fue trasladado este domingo junto con su esposa, su hijo y un guardia de seguridad al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, tras ser acusado de homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los detenidos son Alejandro “N”; su esposa, Karla Alejandra “N”; su hijo, Germán “N”, y Othón “N”, identificado como su escolta.

Ingresan a penal de Barrientos a Lord Pádel y su familia. ı Foto: Fiscalía Edomex

El ingreso al penal ocurrió durante las primeras horas del domingo bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Atizapán.

“Lord Pádel” y su familia fueron aprehendidos el viernes pasado en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.

Según informó la FGJEM, en el operativo intervinieron la Interpol México, la Fiscalía estatal de Quintana Roo, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Comisión Nacional Antisecuestro.

Los cuatro detenidos están vinculados a la agresión ocurrida el 19 de julio en un club de pádel de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La víctima fue identificada como Israel Morales, instructor del lugar, quien resultó con fracturas, fisuras y lesiones internas.

Germán M, apodado en redes como Lord Pádel, fue captado en video golpeando a un instructor en un club de Atizapán. ı Foto: RRSS

La golpiza fue captada en video y se viralizó en redes sociales, lo que generó amplia indignación social.

En las imágenes se observa a Alejandro “N” acompañado de su esposa, su hijo y escoltas, quienes participaron en la agresión y profirieron amenazas directas de muerte contra Morales. Hasta el momento, algunos de los guardias implicados continúan prófugos.

👀 #ChecaEsto | Así llegó #LordPadel junto con su esposa, su hijo y un socio a CDMX, tras ser detenidos en Quintana Roo



Después, fueron ingresados al penal de Tlalnepantla; son acusados de tentativa de homicidio tras la brutal agresión a un instructor en el club Alfa Pádel de… pic.twitter.com/URsml4DRPA — Diario Cambio (@Diario_Cambio) August 17, 2025

La FGJEM precisó que los imputados quedaron a disposición de un juez, quien en los próximos días determinará su situación jurídica. Por lo pronto, enfrentan el cargo de homicidio calificado en grado de tentativa.

Por otro lado, se dio a conocer que la víctima ha tenido que asumir gastos médicos derivados de la golpiza y que teme por su seguridad y la de su familia.

