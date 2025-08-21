Repara Segiagua fuga de agua y socavón en GAM

Trabajadores de la Segiagua en al reparación de la tubería, ayer.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) trabaja en la reparación de una tubería que quedó descubierta a causa del socavón que originó una fuga de agua en la Calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con un reporte del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Contacto Ciudadano (C5), emitido a las 04:47 horas del miércoles, la amplitud del hundimiento ya causaba estragos en el tránsito vehicular.

33 socavones registra la GAM en vías primarias que corresponden a la alcaldía

“Servicios de emergencia trabajan por socavón sobre carriles laterales Calzada Ignacio Zaragoza al poniente y Agua Caliente, colonia Agua Caliente”, informó.

La Segiagua detalló en redes sociales que el socavón fue causado por la fuga de agua registrada en una tubería de 48 pulgadas, ubicada en el cruce con la calle Ricarte, en la colonia La Villa.

Debido a ello, las reparaciones contemplan colocar una abrazadera en la tubería de agua potable que pasa por la zona.

Según el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad, los trabajos provocaron estragos a la vialidad, ya que los automovilistas han usado el carril exclusivo del Metrobús para circular en el tramo afectado.

El pasado 18 de agosto, el titular de la Segiagua, Mario Esparza Hernández, informó que en lo que va del año ha registrado 153 socavones por fallas en la red primaria y secundaria de drenaje, mientras que en todo el año pasado reportaron 130.

Los datos muestran que la alcaldía Gustavo A. Madero está empatada con Iztapalapa en oquedades registradas en vías primarias, con 11, mientras que en las vías secundarias, que dependen de la demarcación, ha tenido 33.