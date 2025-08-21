Van Rubalcava y trabajadores por mejoras en Metro

El secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, confió en que el actual director del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, lleve a cabo un buen mantenimiento del transporte para mejorar el servicio.

En el marco de la presentación del Plan Estratégico de Mantenimiento Metro 2025-2029, el representante de los trabajadores destacó que el nuevo titular del Metro ha recibido información por parte de las distintas áreas y técnicos especializados para llevar a cabo la conservación de la red.

El Dato: Adrián Rubalcava afirmó que si bien la Línea A requiere una intervención mayor, el servicio está garantizado.

“Tenemos muy buena relación, nos conocemos hace más 20 años, somos amigos, nos entendemos perfectamente bien.

“Él tiene apenas cuatro meses que llegó; no es fácil que en ese tiempo conozca toda la problemática pero tiene mucho interés de hacerlo. Está acudiendo a todas las áreas”, sostuvo.

Espino Arévalo resaltó el interés de Rubalcava Suárez por conocer las problemáticas del Metro para atender cada una y, con ello, haya una operación adecuada.

El director del Metro mencionó a medios de información que busca una inversión de 24 mil millones de pesos para que el servicio sea brindado en óptimas condiciones, pero todavía se requieren recursos adicionales para los próximos años.

“Hoy estamos visualizando una inversión de más de 24 mil millones de pesos, que es lo que se tiene para este año. El Metro va a estar requiriendo recursos durante los próximos años.

“Hablamos de cerca de 30 mil millones de pesos, que es lo que requiere justamente el Metro para los próximos años tener un funcionamiento correcto, adecuado y un servicio extraordinario”, señaló.

Rubalcava Suárez destacó que ya se logró, en conjunto con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la aprobación de contratos multianuales necesarios para dar el mantenimiento a los trenes, las escaleras, así como distintos elementos necesarios para que haya un correcto funcionamiento.

Sobre el acuerdo con el sindicato, el directivo que con ello se busca destinar todos los recursos económicos necesarios para la compra de todas las refacciones que son necesarias para que el Metro pueda otorgar un servicio competitivo.

“Estamos firmando el día de hoy un compromiso, que se hace a la una de la tarde, de manera conjunta vamos a comprar lo que se requiere, no lo que cree el director, no lo que pidió el compañero que está en vía, sino lo que se requiere en coordinación con los que tienen la operatividad, los que tienen la necesidad de comprar refacciones para que ya el Metro nunca más vuelva a comprar cosas que no son necesarias”, indicó.

El exalcalde de Cuajimalpa sostuvo que, a tres meses de que llegó a la dirección del Metro se ha trabajado “de manera importante y enfocados a mejorar el servicio”, y que algunas de las reparaciones que se han hecho son por “condiciones externas”, pero el Gobierno capitalino tiene como prioridad al servicio.