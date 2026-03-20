Tercer día de protestas de la CNTE en calles de CDMX: Sigue EN VIVO lo más relevante

10:30 hrs. Decenas de manifestantes bloquean sede de Afore XXI en Reforma

Alrededor de una veintena de manifestantes bloquean la sede de Afore XXI en Paseo de la Reforma, cumpliendo con lo anunciado.

Manifestantes cargan pancartas con mensajes de protesta, entre los que destacan: “Por un futuro digno para tod@s”.

Decenas bloquean sede de Afore XXI en Paseo de la Reforma. ı Foto: CNTE

09:40 hrs. Cierran circulación sobre Paseo de la Reforma

Conforme a lo previsto, los primeros contingentes de manifestantes se ubicaron sobre Paseo de la Reforma, a la altura de Río Guadalquivir, alcaldía Cuauhtémoc. Elementos de seguridad capitalina resguardan la manifestación.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación sobre lateral de Av. Paseo de la Reforma con dirección al Poniente entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y Circuito Interior, por manifestantes a la altura de Río Guadalquivir, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av.… pic.twitter.com/ZZaKLvS9YX — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 20, 2026

08:30 hrs. SSC-CDMX pide tomar precauciones ante bloqueos y posible marcha con destino “todavía sin definir”

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pidió a la ciudadanía tomar precauciones ante los bloqueos previstos para este viernes, especialmente el que se ubicará sobre la sede de Afore XXI en Paseo de la Reforma.

No obstante, advirtió sobre una posible marcha con destino “todavía sin definir”, si bien se prevé que sea hacia el Zócalo.

Integrantes de la CNTE protestan nuevamente en CDMX

Integrantes de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) iniciaron esta semana una nueva ola de protestas, nuevamente para exigir mejoras en las condiciones laborales, incrementos salariales, derogación de reformas a leyes de pensiones, entre otros puntos.

Por este motivo, las y los maestros de la CNTE han protagonizado manifestaciones masivas y bloqueos en meses recientes, los cuales han retirado bajo intensos diálogos, pero siempre con la advertencia de volver a tomar las calles de la capital cuando ven amenazados los acuerdos alcanzados.

Así, el miércoles 18 de marzo, los integrantes de la Coordinadora encabezaron una marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo, donde instalaron un plantón frente a Palacio Nacional que se ha mantenido hasta hoy.

Maestros de la CNTE, ayer, en Reforma e Insurgentes. ı Foto: Cuartoscuro

Un día después, el jueves, continuaron con los bloqueos en algunas vialidades como Paseo de la Reforma e Insurgentes, y otros puntos. Ahora, 20 de marzo, continúan con los bloqueos, esta vez frente a oficinas de Afores, y nuevamente frente al Ángel de la Independencia.

El principal punto de concentración es la sede de Afore XXI Banorte, ubicado en Paseo de la Reforma 489, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. Desde ahí, se prevé desplazamiento hacia el Zócalo.

Las instituciones ante las que protestarán son Afore Metlife, Afore XXI Banorte, Afore Profuturo, Afore Inbursa, Afore Sura, Citi Banamex Afore y Afore Azteca.

Las movilizaciones se centran en la exigencia de respuesta gubernamental a demandas que han mantenido desde el sexenio pasado, como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumento salarial del cien por ciento, entre otros.

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