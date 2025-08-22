Anfitriones de Airbnb plantean 5 medidas para Bando 1 de Brugada

Los pequeños anfitriones de Airbnb, ayer, durante una conferencia en la que presentaron sus propuestas para el Bando 1 y hablaron acerca de este negocio en la Ciudad de México.

Una decena de anfitriones de la plataforma Airbnb propusieron cinco medidas para que sean incluidas en el Bando 1, estrategia de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, contra la gentrificación.

En conferencia, el grupo de personas que publica inmuebles en renta para el alojamiento temporal comentó que las medidas anunciadas por el Gobierno capitalino deberían ser justas para todos, incluso para aquellas personas que cuentan con pocos sitios promocionados.

El Dato: Vecinos de colonias céntricas y colectivos han marchado en dos ocasiones en la Ciudad de México para protestar en contra de la gentrificación y sus repercusiones.

“Tenemos que lograr una ley justa, participativa, sin restricciones para pequeños anfitriones y que seamos un ejemplo mundial”, comentó Mario, uno de los anfitriones ponentes.

Entre las propuestas destaca que los anfitriones que ofrecen menos de cuatro alojamientos en la plataforma estén exentos del límite de 50 por ciento anual de disponibilidad en las noches de hospedaje, planteada en la regulación de Airbnb aprobada en 2024.

Este aspecto de la regulación ha sido constantemente cuestionado por este grupo de anfitriones a lo largo de los foros de discusión sobre gentrificación organizados por el Gobierno de la Ciudad de México, pues esta medida, aseguran, afecta sus fuentes de ingresos.

14 propuestas integran el Bando 1 del Gobierno en contra de la gentrificación

26 mil espacios son ofrecidos, actualmente, como alojamiento en Airbnb

Al ser consultado sobre el tope de 50 por ciento anual, el secretario de Vivienda capitalino, Inti Muñoz Santini, explicó a La Razón que esta restricción se debe a que el promedio de ocupación de alojamiento ronda ese porcentaje. Por su parte, los anfitriones aseguraron que esto no es así.

“Se ha dicho que no nos van a afectar en nada el límite, porque al final de cuentas estamos en menos de 50 por ciento de ocupación. Y esto es falso. Contrario a lo que se dice sí tenemos una ocupación cercana entre 80 y 90 por ciento”, comentó Mario, quien se presentó como pequeño anfitrión.

Sin embargo, esta tasa de ocupación sólo aplica en 35 por ciento de los 26 mil alojamientos disponibles en la capital, de acuerdo con datos de los exponentes.Por el contrario, 30 por ciento del total ni siquiera tuvo una sola ocupación en los últimos 12 meses. Respecto a 35 por ciento restante, los ponentes omitieron dar información.

De modo que de 65 por ciento de alojamientos que se conoce de la ocupación, una mitad tuvo casi 100 por ciento de ocupación y la otra cero, aproximadamente 50 por ciento en promedio.

Otra de las medidas es que 1.5 por ciento del Impuesto Sobre Hospedaje que pagan por ofrecer sus propiedades sea destinado para el fortalecimiento de pequeñas empresas (Mipymes).

“Los hoteles pagan 3.5 por ciento de Impuestos sobre hospedaje y nosotros cinco por ciento, 1.5 por ciento adicional. Entonces, queremos proponer o empujar con las autoridades que ese adicional que pagamos nosotros se utilice para el fortalecimiento de las Mipymes”, declaró uno de los ponentes.

Algunos anfitriones se presentaron como microempresarios. A pregunta de La Razón de si esta medida no terminaría por beneficiar a quienes también son dueños de Mipymes, los pequeños propietarios descartaron esa posibilidad.

“Ésta es una propuesta. La autoridad tiene la última palabra sobre dónde quiere destinar este porcentaje“, comentó uno de ellos. “Digamos que no, porque no se cumpliría el objetivo, nosotros podemos acordar que no sea así”, respondió otro a este diario.

Las otras tres propuestas planteadas son promover la buena convivencia entre vecinos mediante un Observatorio Social de la Hospitalidad, reforzar la protección civil en los alojamientos y que los anfitriones promuevan proyectos de recuperación de espacios públicos.

Los pequeños anfitriones de Airbnb afirmaron que no son responsables del problema de la gentrificación ni de la crisis de vivienda en la Ciudad de México.

Esta decena de microempresarios también insistió en que no forman parte de la plataforma ni de empresas asociadas a ésta, punto que han acusado organizaciones como el Frente Anti-Gentrificación.

“No nos confundan, no somos corporativos. No somos grandes desarrolladores inmobiliarios como Be Grand o Mítikah, somos familias que vivimos de la renta de nuestras habitaciones”, afirmó Mario, otro expositor.

Este diario preguntó a los ponentes cuántos anfitriones y Airbnb representan, pero no dieron una cifra. “No somos ningún colectivo, ningún movimiento ni asociación [...] Tenemos muchos grupos de WhatsApp. Es difícil decírtelo a detalle”, respondió un ponente de la organización llamada Anfitriones Ciudad de México.

La conferencia fue hecha en Gabriel Mancera Roof 44, una terraza de lujo en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

El espacio fue desarrollado por Graus García Rivas Architecture & Urbanism Studio, S. de R.L., la misma empresa promotora del desarrollo inmobiliario Fuentes Brotantes 134, por el cual se originó la segunda marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México.

Alojamiento temporal ı Foto: Imagen: La Razón de México