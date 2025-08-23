A proceso 7, por homicidio de 2 asesores de Brugada

Siete de los detenidos por su relación en los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada fueron vinculados a proceso ayer.

Asimismo, se le otorgó prisión preventiva a otro de los detenidos, cuya defensa pidió una extensión de tiempo en busca de evitar que sea vinculado a proceso, será hasta el próximo 27 de agosto que el juez determine su situación jurídica.

El Tip: El ataque ocurrió a las 7 de la mañana del 20 de mayo, cuando Ximena Guzmán y José Muñoz se encontraron en Calzada de Tlalpan.

Mientras que a David ‘N’, Joshua ‘N’, Abraham ‘N’ y Sandra ‘N’ se les vinculó a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; a todos les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva y fijó el plazo de dos meses para cerrar las investigaciones.

En el caso de Francisco ‘N’ y Norma ‘N’ se les vinculó a proceso por narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que el juez declinó competencia a un juez federal, que deberá resolver la investigación.

Tras la determinación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX continuará la investigación para identificar la participación de los implicados en el asesinato de los funcionarios.

De los 13 detenidos implicados, tres están relacionados con el doble homicidio, el resto participó en la logística. El tirador y los autores intelectuales siguen prófugos.