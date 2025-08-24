Colapsa vivienda en la GAM; evacúan a cuatro personas por derrumbe

Presuntamente por desgaste estructural, la noche de este domingo una vivienda se desplomó en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en la colonia Industrial, cuando parte del inmueble, ubicado sobre la Calzada de los Misterios, al cruce con el Eje 3 Norte, Av. Ing. Alfredo Robles Domínguez, se vino abajo.

Más temprano, debido a un derrumbe parcial del segundo nivel, cuatro personas fueron evacuadas de la vivienda como medida preventiva.

Posteriormente colapsó la parte frontal del segundo y primer nivel, sin reporte de personas lesionadas, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos Protección Civil (SGIRPC).

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la SGIRPC instalaron un perímetro de seguridad, mientras Bomberos trabajar para retirar los escombros que quedaron esparcidos sobre una banqueta, sin afectar la Calzada de los Misterios.

En Robles Domínguez y Misterios, col. Industrial, @TuAlcaldiaGAM, se registró el colapso de la parte frontal del primer y segundo nivel. El material cayó en la banqueta sin causar afectaciones ni personas lesionadas.



La familia que habitaba la vivienda declaró a N+ Foro que se encontraban adentro cuando ocurrió un primer derrumbe. Al salir del domicilio y observar los restos de concreto en la acera notificaron a las autoridades.

De acuerdo con N+ Foro, la familia no podrá volver a habitar el inmueble, que será derrumbado en su totalidad, lo que podría provocar afectaciones en el punto este lunes 25 de agosto.

