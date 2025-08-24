Moviliza a cuerpos de emergencia en CDMX

Colapsa vivienda en la GAM; evacúan a cuatro personas por derrumbe

Parte de una vivienda ubicada sobre la Calzada de los Misterios colapsó este domingo por presunto desgaste estructural

Colapsa vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Colapsa vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: X, @SGIRPC_CDMX
Por:
César Huerta
·
Abraham Saldivar

Presuntamente por desgaste estructural, la noche de este domingo una vivienda se desplomó en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en la colonia Industrial, cuando parte del inmueble, ubicado sobre la Calzada de los Misterios, al cruce con el Eje 3 Norte, Av. Ing. Alfredo Robles Domínguez, se vino abajo.

Más temprano, debido a un derrumbe parcial del segundo nivel, cuatro personas fueron evacuadas de la vivienda como medida preventiva.

TE RECOMENDAMOS:
Paulo Emilio García González, diputado de Morena en la Ciudad de México, durante "La Chilanguera".
La Chilanguera

Morena acusa a PAN de favorecer intereses inmobiliarios en CDMX

Posteriormente colapsó la parte frontal del segundo y primer nivel, sin reporte de personas lesionadas, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos Protección Civil (SGIRPC).

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la SGIRPC instalaron un perímetro de seguridad, mientras Bomberos trabajar para retirar los escombros que quedaron esparcidos sobre una banqueta, sin afectar la Calzada de los Misterios.

La familia que habitaba la vivienda declaró a N+ Foro que se encontraban adentro cuando ocurrió un primer derrumbe. Al salir del domicilio y observar los restos de concreto en la acera notificaron a las autoridades.

De acuerdo con N+ Foro, la familia no podrá volver a habitar el inmueble, que será derrumbado en su totalidad, lo que podría provocar afectaciones en el punto este lunes 25 de agosto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Se registra incendio en centro comercial Parque Delta; bomberos desalojan y extinguen siniestro.
Explican qué lo provocó

Incendio en plaza Parque Delta provoca desalojo y movilización; no hay heridos | VIDEO