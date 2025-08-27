Pide Encinas reactivar Fondo Metropolitano para la ZMVM

Alejandro Encinas al participar en el foro sobre la ZMVM, ayer.

El secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial y de Metrópolis de la Ciudad de México, Alejandro Encinas Rodríguez, consideró necesario el regreso del Fondo Metropolitano del Valle de México, extinto en 2020 bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para llevar a cabo distintas obras y acciones.

En el foro “Gobernanza y Finanzas Públicas Sostenible en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)”, el funcionario dijo que habría que restituir este instrumento, pese a que “se desvirtuó”.

12 mil 858 pesos era el saldo neto que tenía el Fondo Metropolitano en 2024

“Retomémoslo porque lamentablemente se desvirtuó. Es un Fondo que deberíamos rescatar”, declaró el funcionario capitalino sobre el Fondo Metropolitano utilizado para financiar obras emblemáticas y megaproyectos en ZMVM, como la construcción de la Línea 12 del Metro y la rehabilitación del Emisor Central del drenaje profundo.

“El Fondo Metropolitano se generalizó. Fue un muy buen momento en el 2006, pero en la medida en que se fueron sumando zonas metropolitanas y empezó el subejercicio de este Fondo, llevó prácticamente a su desaparición”, dijo.

El Fondo Metropolitano fue uno de los 109 fideicomisos desaparecidos en 2020 bajo iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En octubre de 2020, la coalición de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo aprobó la desaparición de 109 fideicomisos y fondos, al argumentar que éstos padecían de corrupción, opacidad e irregularidades.

En el caso del Fondo Metropolitano, en 2020 contaba con un presupuesto de tres mil 980 millones de pesos. Entre los proyectos que quedaron estancados está la ciclovía metropolitana Naucalpan-Azcapotzalco, inaugurada hasta 2023.

Otro proyecto que se retrasó por la falta de recursos fue la renovación del sistema de pilotaje de la Línea B del Metro. En 2024 el sindicato del Metro denunció que los trenes de esta línea operan sin este sistema de pilotaje, debido a que las tarjetas se encuentran saturadas.

Actualmente, el Fondo Metropolitano se encuentra vigente, aunque sin recursos. Al cierre de 2024 reportó un gasto anual de 418 pesos y un saldo neto de 12 mil 858 pesos.