Alcaldía Cuauhtémoc lanza chatbot con IA; en redes cuestionan voz similar a la de Alessandra Rojo

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega durante la presentación de AmazonicaIA.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, presentó “Amazónica IA”, un agente virtual con Inteligencia Artificial que, en el marco del Mundial 2026, permitirá a los usuarios hacer reportes, consultar trámites y ubicar servicios en tiempo real; no obstante, en redes sociales cuestionaron que la voz de la herramienta sea similar a la de la edil.

Durante la presentación se realizó una demostración en vivo, en la que se mostró la capacidad de la plataforma para responder solicitudes en tiempo real.

En el video exhibido aparece una versión holograma de la alcaldesa interactuando con un ciudadano, lo que usuarios de redes consideraron que el tono es parecido al de la edil de oposición.

“Casualmente suenan iguales” “Su voz en la ia… De verdad permiten esto???” “Le puso su voz a la IA, uff somos un poco narcisistas o khe aze?”, son algunos comentarios de usuarios de redes sociales sobre el parecido entre la voz de la edil y la de la Amazónica IA.

Al respecto, la demarcación indicó a La Razón que la voz de la IA no es de Rojo de la Vega.

Según la edil, el sistema permitirá también dar seguimiento a reportes , conocer actividades y ubicar espacios públicos dentro de la demarcación, como parte de una estrategia para digitalizar la atención ciudadana.

“Amazónica IA es el gobierno en tu celular, para que preguntes, resuelvas y no pierdas tiempo”, afirmó Rojo de la Vega.

De acuerdo con la alcaldesa, la herramienta busca facilitar tareas cotidianas como ubicar oficinas, conocer requisitos de trámites o saber cómo actuar ante problemas en la vía pública, además de agilizar la identificación de incidencias mediante reportes ciudadanos.

El número telefónico para acceder al servicio a través de llamadas y WhatsApp será difundido en abril a través de canales oficiales y redes sociales.

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cehr